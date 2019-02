Le Ducati non convincono Marquez

MotoGp - Test Qatar – Dovizioso tranquillo : “Ducati in buona situazione. Velocità Honda? Non mi preoccupa” : Andrea Dovizioso chiude terzo la prima giornata di Test in Qatar. Giornata positiva per il pilota Ducati che si gode i progressi della sua moto Pochi cambiamenti, buone prestazioni e la solita moto competitiva: la Ducati risponde presente anche sul circuito di Losail. Primo giorno di Test in Qatar più che positivo per la scuderia italiana che piazza Danilo Petrucci al quarto posto e Andrea Dovizioso in terza posizione. Il pilota ...

MotoGP - analisi Day-1 test Losail 2019 : la Yamaha non scherza più - la Ducati si conferma - Suzuki sugli scudi - Honda con i cerotti : Si è conclusa la prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail (Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang nei test precedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. La Yamaha c’è, e questa edizione 2019 sembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : analisi day-2. Dovizioso e Ducati gran connubio - Valentino Rossi bene ma non benissimo - Marquez con il misurino : Giornata rovente a Sepang (Malesia), sede della seconda giornata di Test della classe MotoGP. Sul tracciato malese le temperature sull’asfalto hanno superato i 60°C e chiaramente l’attività in pista ne ha risentito. Per questo non è semplice dedurre con esattezza cosa queste prove abbiano detto o cosa abbiano potuto dare ai team, tuttavia degli aspetti da considerare ci sono. Ducati OK – Se ieri il lavoro comparativo condotto ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “sul telaio della nuova Ducati abbiamo ancora dubbi. Petrucci? Non gli nascondo nulla” : Il pilota forlivese ha commentato il secondo giorno di test a Sepang, chiuso con il terzo tempo dietro a Viñales e Rins Il team Mission Winnow Ducati ha proseguito oggi il proprio programma di sviluppo a Sepang (Malesia) nel secondo di tre giorni di test ufficiali MotoGp. AFP/LaPresse In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi nell’aria e 60 sull’asfalto, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci ...

MotoGp - Test Sepang – Caduta per Iannone - la Ducati di Bagnaia si ferma in pista : la situazione alle 14.00 : Giornata di prove e prime sensazioni in pista in Malesia: la situazione aggiornata alle ore 14.00 del primo giorno di Test invernali di MotoGp a Sepang I campioni della MotoGp sono finalmente tornati in pista: i piloti della categoria regina sono in scena sulla pista di Sepang per la prima giornata dei Test invernali 2019. Tante le novità e le sorprese per il nuovo Motomondiale. La Yamaha ha portato in pista in Malesia delle novità ...

MotoGP Ducati 2019 - Dall'Igna : 'Non siamo favoriti - ma lotteremo per il titolo fino alla fine' : La squadra prima di tutto: è questo l'elemento alla base della Ducati presentata a Neuchatel, in Svizzera, come sottolineato dal General Manager Dall'Igna: "La moto è uno sport individuale, almeno dal punto di vista dei piloti, ma abbiamo provato a ragionare in modo diverso. Con la nuova coppia prima di tutto verrà l'interesse del team, non mi riferisco agli ordini di ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dall’Igna non si nasconde : “l’obiettivo è il Mondiale - in Qatar la nuova carena” : Il General Manager di Ducati ha parlato della vecchia e della nuova stagione, svelando quello che sarà l’obiettivo del team nel 2019 Si accendono i riflettori sulla nuova Ducati, pronta a mostrarsi al mondo nella serata di oggi. Il team di Borgo Panigale ha scelto la sede della Phillip Morris a Neuchatel per il lancio, svelando anche la nuova partnership con il marchio Mission Winnow inserito anche nella denominazione ufficiale del ...

Ducati for EDucation - non solo moto" : ...costruzione delle motociclette anche nel campo dell'eDucation la Ducati cerca di offrire il meglio e tutte le attività realizzate finora sono state pensate e sviluppate in collaborazione con il mondo ...

Domenicali - Ducati elettrica? Non siamo lontanissimi : Un fronte, ha aggiunto, sul quale "il mondo dell'auto si muove con grande rapidità" mentre "il mondo delle due ruote ha bisogno di un qualche anno in più per trovare un bilanciamento adeguato fra ...

Ducati - Domenicali : 'Elettrica? Non siamo lontanissimi - però è presto per produzione di serie' : BOLOGNA - 'È presto per parlare oggi di produzione di serie' di una moto elettrica firmata Ducati 'ma non siamo lontanissimi'. Lo ha detto Claudio Domenicali,...