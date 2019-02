Latte | camion bruciato nel Sassarese | autista è stato legato a un albero

agi

: Protesta del #latte in #Sardegna, bruciata autocisterna in provincia di Sassari. Due uomini armati e mascherati han… - RaiNews : Protesta del #latte in #Sardegna, bruciata autocisterna in provincia di Sassari. Due uomini armati e mascherati han… - Gianmar26145917 : RT @claudioerpiu: Sassari, 26 feb – Si alza il livello di scontro della protesta dei pastori sardi. C’è stato infatti un nuovo assalto arma… - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Italia: =#AgiMobile = Il conducente del camion cisterna che trasportava latte dato alle fiamme stamane nel sassarese, è stato l… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il conducente delcisterna che trasportavadato alle fiamme stamane nela undai due che hanno compiuto l'assalto.Si apprendono nuovi particolari sul blitz compiuto all'alba tra Nule e Osidda che presenta caratteristiche paragonabili ad atti di tipo terroristico tali da far passare in secondo piano la protesta contro il prezzo delanche perché il danno maggiore lo subiscono i pastori in quanto il prodotto non viene pagato al conferimento ma quando entra in azienda.Gli assaltatoti, con il volto coperto e armati di pistola, hanno costretto l'uomo a scendere dal mezzo e ad assistere impotente alla scena. Era un trasportatore privato, e non il dipendente di una cooperativa come appreso in un primo momento, che stava terminando il giro degli ovili. Ilera diretto al caseificio dei Pinna di Thiesi.