La beta pubblica di The Division 2 avrà più contenuti | ma non si potranno importare i

Disponibile la versione beta pubblica di EMUI 9 con Android 9 Pie per HONOR 8X : HONOR ha annunciato che è stata aperta una fase beta pubblica per provare in anteprima l'aggiornamento a Android 9 Pie per HONOR 8X L'articolo Disponibile la versione beta pubblica di EMUI 9 con Android 9 Pie per HONOR 8X proviene da TuttoAndroid.

Firefox per Windows 10 on ARM : pubblicata la prima versione beta : Agli inizi di dicembre, in occasione della presentazione del nuovo SoC Snapdragon 8cx, trapelò in rete la notizia ufficiale relativa alla nuova versione di Firefox appositamente studiata per Windows 10 on ARM. A distanza di circa un mese, Windows Central ci segnala il rilascio in preview della prima versione. Ovviamente si tratta di una build in beta (Nightly) e quindi risulterà sicuramente molto instabile, lenta, incompleta e piena di bug sia ...