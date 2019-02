Gigi D’Alessio festeggia il compleanno con Anna Tatangelo | “Grazie per questa bellissima

‘Anna Tatangelo - come fai a stare con quell’essere’ : reazione furiosa di Gigi D’Alessio : “Str***o!!! Il mondo l’ha già trovato con me“: questa la risposta di un seccato Gigi D’Alessio a un utente Instagram che aveva commentato in malo modo l’ultimo post del cantante, lasciando intendere in maniera decisamente irrispettosa che D’Alessio non sarebbe all’altezza di Anna Tatangelo, sua compagna da quasi quindici anni con cui si è riappacificato dopo un 2018 complicato per entrambi. ...