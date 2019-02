Eva Robin’s | le confessioni hot | “Se ho fatto l’amore con Vittorio Sgarbi? Lo dice lui ed

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) “Se è vero che conabbiamol’amore? Questo è quello chesempre lui. È uno dei pochi che lo. Tutti gli altri invece buttano il sasso e nascondono la mano. Se mi sono pentita? No, sono incontri fondamentali in un certo senso. La prima volta che ho incontrato unoera la sorella. Mi aveva proposto di fare un libro. Poi dopo ho conosciuto lui…”. Così Eva Robin’s, nome d’arte di Roberto Maurizio Coatti, icona di trasgressione negli anni ’80, si racconta ai microfoni de “I Lunatici“, su Rai Radio2.“Chi è Eva Robin’s oggi?”, chiedono i conduttori. “Non è più quel cucciolo che cercava di farsi forza e che era in realtà lo scudo di Roberto. Oggi sono più matura, più schermata. Vivo un periodo piacevole. L’ambiguità? È stata per me un’arma a doppio taglio. E poi non ...