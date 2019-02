Brexit | Macron e Merkel | Non si rinegozia | rinvio possibile

blogo

(Di martedì 26 febbraio 2019)Aggiornamento 27 febbraio 2019 - Francia e Germania dicono all’unisono che "lanon si". Al termine dell'incontro di oggi a Parigi tra il presidente francese Emmanuele la cancelleria tedesca Angela, i due leader hanno chiarito però che "se i britannici vogliono più tempo, si potrebbe esaminare una richiesta di proroga". Tuttavia ha sottolineato: "Abbiamo bisogno di decisioni, di una visione e di un progetto chiaro" per i rapporti futuri tra Unione europea e Regno Unito.ha sottolineato invece l'importanza di "un'uscita ordinata" del paese dall’Ue., Theresa May propone al Parlamento UK undi qualche mese26 febbraio 2019 - Manca davvero poco all'avvio della, il prossimo 29 marzo 2019, e il governo di Theresa May è ancora nel caos più totale. Il Parlamento ha respinto l'accordo con l'UE e fino a poche ore fa tutto ...

