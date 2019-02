Un hacker sta impedendo ai giocatori di Titanfall di completare le partite

Diletta Leotta e le foto hot hackerate/ Aperta un'inchiesta a Roma per ricettazione : Diletta Leotta in procura a Roma per le foto hot hackerate. È stata Aperta un'inchiesta nella capitale per ricettazione, invece a Milano...

Come recuperare un account Instagram hackerato o rubato : Al giorno d’oggi purtroppo è possibile che il vostro account Instagram sia vittima di un hacker, che tenta di appropriarsi del vostro profilo. Se infatti non riuscite più ad accedere al vostro account cercate di leggi di più...

Crozza : 'Nel giorno di Salvini arrestano i coniugi Renzi? Bravi hacker' : Durante la copertina di Che fuori tempo che fa, in onda su Rai Uno, Maurizio Crozza ha ironizzato sulle votazioni attraverso la piattaforma Rousseau: "Mentre Salvini si prendeva l'Italia, Di Maio ...

Sicurezza informatica - la Difesa vuole formare hacker di Stato : hacker (Getty Images) Borse di studio per formare hacker di Stato. È questa una delle misure su cui sta lavorando il ministero della Difesa per alzare la barriere cyber dell’Italia. Lo ha annunciato a Itasec, la conferenza nazionale sulla Sicurezza informatica, il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo. L’idea è di arruolare giovani hacker etici, dalle scuole superiori o dalle università, per “creare un team istituzionale che ...

Il firmware 7.0.0 di Nintendo Switch è stato hackerato a quattro ore dal lancio : La nuova versione 7.0.0 del firmware di Nintendo Switch è stata lanciata poco fa, e solo a quattro ore dal lancio è anche già stata hackerata, riporta Nintendolife.Come possiamo vedere infatti, l'aggiornamento di sistema era volto a migliorare la stabilità generale oltre che incrementare la sicurezza contro eventuali attacchi informatici. Ebbene sembra quasi paradossale, ma l'aggiornamento è stato hackerato solo quattro ore dopo la ...

Football Leaks - l'hacker Rui Pinto è la "talpa"/ L'avvocato del 30enne : "Sta collaborando con i giudici" : Football Leaks, l'hacker Rui Pinto è la "talpa". L'avvocato del 30enne rivela: "Sta collaborando con i giudici". Le ultime notizie

Arrestato l’hacker di Football Leaks e del caso CR7-Mayorga : Ha 31 anni, preso a Budapest Lo hanno Arrestato in casa sua, a Budapest. È l’uomo che ha messo nei guai mezzo universo calcistico. Da Cristiano Ronaldo al Manchester City. È colui il quale ha dato vita a Football Leaks. Oggi ha trent’anni. È portoghese – proprio come CR7 – ha 30 anni. Si chiama Rui Pinto. La lunga inchiesta è stata condotta dagli agenti portoghesi della “Policia Judiciaria”. Nei prossimi giorni dovrebbe ...

Arrestato l'hacker di Football Leaks : rubò i file del caso Cristiano Ronaldo-Mayorga : ... proprio Pinto era stato identificato come l'uomo che manovrava il sito che ha pubblicato contratti e documenti privati delle società di calcio più importanti del mondo. In passato sarebbe stato pure ...

hacker - l’allarme della Polizia Postale : ecco la nuova pericolosa truffa che arriva da internet : E’ in corso in tutta Italia una nuova attività di spamming a scopo estorsivo messa in pratica, ancora una volta, attraverso l’invio di email in cui gli utenti vengono informati dell‘Hackeraggio del proprio sistema operativo e dell’account di posta elettronica. E’ l’allarme lanciato dalla Polizia Postale dopo le numerose segnalazioni arrivate ai compartimenti in diverse regioni. Sfruttando una vulnerabilità del ...

Morti sul lavoro - la protesta di Anonymous : hackerati i siti delle agenzie per il lavoro : Un attacco informatico dimostrativo da parte degli attivisti che si riconoscono nel collettivo di hacker più famoso: "Siamo lavoratori come voi"

Eros Ramazzotti : foto osé sul suo profilo subito eliminate - forse è stato un hacker : Il famoso cantante italiano Eros Ramazzotti si è reso protagonista di un fatto curioso, la pubblicazione di alcuni scatti un po' troppo intimi su Instagram. Nella giornata di venerdì infatti sono state pubblicate tra le sue stories, forse per errore o a causa di un hacker, delle foto osé in cui erano visibili le sue parti intime. Le immagini in questione sono state subito rimosse dal profilo, lasciando spazio ad altre molto più "normali". Lo ...

Eros Ramazzotti - hackerato il profilo Instagram?/ Spunta una foto da censura - poi cancellata : Eros Ramazzotti, il profilo Instagram del cantautore è stato hackerato? Sarebbe stata pubblicata una foto da censura, immediatamente cancellata.

Eros Ramazzotti - foto a luci rosse su Instagram : potrebbero avergli hackerato il profilo : Spunta una foto a luci rosse di Eros Ramazzotti sul suo profilo ufficiale Instagram. È questa la situazione che si sono trovati di fronte un bel po' di fan del cantante che ieri pomeriggio hanno avuto modo di visualizzare le stories del profilo del cantante di 'Un'emozione per sempre'. Lo scatto è rimasto online per una manciata di secondi, ma in moltissimi sono riusciti a vederla e a farne il cosiddetto 'screenshoot', rendendola pubblica sui ...