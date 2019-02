Sardegna | Salvini festeggia | ma poco | M5s accelera su struttura

Elezioni Sardegna - Salvini su Di Maio : “Non serve che lo conforti io…” : Le Elezioni in Sardegna segnano un’altra vittoria per il centrodestra, Salvini sorride Di Maio no, il leader della Lega a breve sentirà il grillino Con il voto in Sardegna “a livello nazionale non cambia nulla. Il Governo non è a rischio”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini a margine di un convegno alla … L'articolo Elezioni Sardegna, Salvini su Di Maio: “Non serve che lo conforti io…” proviene da ...

Salvini ospite alla Luiss dopo le elezioni in Sardegna : 'Riconvocherò i pastori a breve' : È un Matteo Salvini raggiante quello che ha parlato nel pomeriggio nell'Aula Chiesa della Luiss Guido Carli di Roma, in occasione di un convegno promosso dall'ateneo romano riguardante le infiltrazioni mafiose nel settore agricolo. Il leader della Lega ha avuto anche modo di commentare i risultati elettorali provenienti dalla Sardegna, che hanno visto il centrodestra unito vincere le elezioni con un distacco considerevole sul centrosinistra. ...

Elezioni Sardegna - Salvini : la Lega vince 6-0 sul Pd. Meloni : si avvicina la fine del governo : 'Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i ...

Il crollo del M5s in Sardegna non spalanca le porte a Salvini (che però vince) : Roma. Qualche giorno fa il capogruppo del M5s alla Camera Francesco D’Uva, dopo il brutto risultato in Abruzzo, spiegava che, insomma, ci sono stati problemi di comunicazione. Un grande classico dei partiti in difficoltà, insieme alla “ripartenza dalle periferie”. Adesso ci manca solo che qualche au

Sardegna - Solinas a un passo da vittoria. Salvini : governo non rischia : Roma, 25 feb., askanews, - Lo scrutinio si trascina a rilento ma i risultati delle elezioni regionali in Sardegna sono ormai chiari e aprono una questione dentro il Movimento cinque stelle. Ma anche ...

Sardegna - Berlusconi in pressing su Salvini dopo flop M5s alle regionali : Berlusconi in pressing sul leader della Lega Matteo Salvini dopo il flop pentastellato alle regionali. Il tonfo dei Cinque Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra - avrebbe ragionato con ...

Elezioni Sardegna - Salvini : “Nessun flop della Lega - mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra” : Promettendo ai pastori sardi di risolvere la crisi del latte ovino in 48 ore “ho peccato di ottimismo”, ha detto Matteo Salvini alla Luiss. Poi infastidito dalle domande dei cronisti, ha dialogato con gli studenti sul voto in Sardegna. “La Lega non è andata bene nel voto regionale della Sardegna? Mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra, poca roba. In Sardegna abbiamo vinto contro la sinistra, ora governiamo sei ...

Di Maio e Salvini - le reazioni ai risultati delle elezioni in Sardegna - Sky TG24 - : I due vicepremier commentano i risultati delle regionali sarde, assicurando che "per il governo non cambia nulla". Per il candidato pentastellato Desogus la strada era "in salita" e il Movimento "ha ...

La Sardegna al centrodestra : vince Solinas. Zedda ammette la sconfitta. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Sardegna : Solinas (centrodestra) verso il successo e crollo M5S. Salvini : “Lega 6-0 sul Pd” : Il più prudente è lui, anche se alla conclusione dello scrutinio mancano a questo punto meno della metà dei seggi. Le proiezioni però vanno tutte in quella direzione e lo spoglio di quasi mille sezioni su 1840 mostrano che Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è a un passo dal diventare nuovo governatore d...

