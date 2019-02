Roma | per i giudici è colpevole | ad Alemanno sei anni di carcere per Mafia Capitale

Roma - leggera distorsione per Manolas : può recuperare per il derby : La Roma ed Eusebio Di Francesco possono tirare un sospiro di sollievo. L'infortunio alla caviglia di Kostas Manolas , infatti, è meno grave del previsto. Il difensore greco, uscito in barella dopo un ...

Roma - Igor Zaniolo : 'A fine stagione incontreremo la Roma per il rinnovo' : Nella giornata di oggi, il portale del C orriere dello sport ha raggiunto il padre, Igor Zaniolo , per commentare le prestazioni di Nicolò e per conoscere il suo futuro. Queste le sue parole: 'Il ...

LADY GAGA E BRADLEY COOPER - VIDEO SHALLOW/ Romantico flirt? No perché... - Oscar 2019 - : LADY GAGA e BRADLEY COOPER, VIDEO Oscar 2019: la nuova versione intima di SHALLOW fa impazzire il gossip: i due sono innamorati?

Maltempo Roma - Municipio I : “Nessun problema per alberi nelle scuole gestiti direttamente da noi “ : “Dall’anno scorso il Municipio, preso atto che il dipartimento Ambiente del Campidoglio non era in grado di provvedere alla manutenzione delle alberature scolastiche e intendendo garantire la sicurezza dei bambini dopo l’ennesimo schianto di un pino alla scuola Leopardi, ha preso in carico la manutenzione delle alberature all’interno dei giardini di tutte le scuole del Municipio. Dopo un’accurata campagna di ...

#FabbricaRoma 2030 - 2050. Nasce la Consulta per lo sviluppo della città : Dalla rigenerazione urbana alla promozione della mobilità sostenibile, dal commercio all'economia circolare, la Consulta raccoglierà e condividerà le migliori idee per lo sviluppo. Sarà un luogo di ...

Antonio Casamonica è stato condannato a 7 anni di carcere per l’aggressione in un bar di Roma il giorno di Pasqua del 2018 : Antonio Casamonica, del clan malavitoso del Casamonica, è stato condannato a 7 anni di carcere per l’aggressione in un bar della periferia di Roma il giorno di Pasqua del 2018. Dell’aggressione si era molto parlato: Casamonica, insieme ad un’altra persona,

Roma - Manolas infortunato : derby a forte rischio - si spera per la Champions : Tutto gira intorno a Manolas. Perché con lui è una Roma, senza un'altra. Nel senso che per la tenuta difensiva dei giallorossi il difensore greco è importante quasi come una delle dodici fatiche di ...

Inchiesta a Roma sul 'mondo di mezzo' Condanna a 6 anni per Gianni Alemanno : Roma - Sei anni di carcere e interdizione perpetua da pubblici uffici. È la Condanna per Gianni Alemanno nel processo nato dall'Inchiesta sul cosiddetto 'mondo di mezzo '. La sentenza della seconda sezione penale è arrivata dopo due ore di camera di consiglio: il pm Luca Tescaroli aveva chiesto una Condanna a cinque anni di carcere. Tra le pene ...