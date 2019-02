Primo contatto con LG G8 ThinQ e LG V50 ThinQ 5G con connettività 5G video

Panasonic Lumix S1R : Primo contatto con la mirrorless full frame più definita : Nella cornice di un tiepido fine gennaio a Barcellona, Panasonic Lumix S1R è ufficiale insieme alla sorella minore Lumix S1 e a tre nuove lenti a corredo come S Pro 50 mm f1.4, S Pro 70-200 mm f4 Ois. e S 24-105 mm f4 Macro Ois. Abbiamo avuto occasione di mettere mano in anteprima su quella che viene presentata come tutti gli effetti la fotocamera mirrorless full frame con la più alta risoluzione al mondo. Scopriamo da vicino tutte le novità a ...