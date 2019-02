Pioli si sbilancia | ' Troppa Var'

sport.virgilio

(Di lunedì 25 febbraio 2019) La 'girandola' del Var premia la Fiorentina, che strappa contro l'Inter al 101' un 3-3 più utile per il morale e per l'orgoglio che per la classifica. Ai microfoni di 'Sky Sport' Stefanoesalta il cuore della squadra, ma parla anche dell'episodio decisivo, il fallo di mano fischiato a D'Ambrosio: 'È stata una partita piena di episodi, abbiamo giocato poco e visto ...