La figlia di Peveri | Il colpo è partito per sbaglio | mio padre non voleva uccidere

(Di lunedì 25 febbraio 2019) "Io sono certa che si è trattato di un incidente, non". Martinaè una 25enne di Piacenza. È ladi Angelo, imprenditore condannato a 4 anni di carcere insieme ad un suo operaio per aver tentato diun ladro, sorpreso dentro uno dei suoi cantieri. Erano in 3, ma gli altri due erano riusciti a scappare, dopo i colpi esplosi in aria dall'imprenditore. Il tutto è accaduto il 5 ottobre 2011. L'uomo e l'operaio avrebbero picchiato Darel Juncan, per poi colpirlo al petto. Juncan alla fine è sopravvissuto: aveva un polmone perforato, ma i medici sono riusciti a salvarlo. Martinaè convinta che sia stato un incidente, e che ilnon abbia torturato l'uomo: ne ha parlato con il Corriere della Sera."Se fosse vero, sarei io la prima a condannarlo. Ma questa è la ricostruzione di chi lo accusa. ...