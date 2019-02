Corruzione e finanziamento illecito | l' ex sindaco di Roma Gianni Alemanno condannato a

Alemanno condannato a 6 anni : finanziamento illecito e Corruzione . «Io innocente» : Per l'ex sindaco anche I’interdizione perpetua dei pubblici uffici, un risarcimento da quantificare per Ama e il Campidoglio più la confisca immediata di 298 mila euro. «Faremo appello, i giudici sono voluti andare oltre la procura»

Mondo Mezzo : Alemanno condannato a sei anni per Corruzione e finanziamento illecito : Gi anni Alemanno è stato codannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo . Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a ...

Mondo di mezzo - Alemanno condannato a sei anni per Corruzione e finanziamento illecito : L'ex sindaco di Roma avrebbe ricevuto da Buzzi somme pari a quasi 300mila euro per pilotare nomine e appalti. "Sentenza ingiusta, sono innocente"

Mondo di mezzo - Gianni Alemanno condannato a sei anni di carcere per Corruzione e finanziamento illecito : Sei anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito. È la sentenza emessa dal tribunale di Roma per l’ex sindaco Gianni Alemanno. La decisione della seconda sezione penale del tribunale capitolino è legata a uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. Ed è più pesante della condanna chiesta dall’accusa. Il pm Luca Tescaroli aveva chiesto per l’ex sindaco cinque anni di carcere. Secondo la procura Alemanno avrebbe percepito oltre ...