Allarme prima classe a Ponzone | solo 4 iscritti

Lavori per il Morandi - l'Allarme dei Municipi : "Il piano amianto prima di demolire - va tutelata la salute degli abitanti" : Un piano amianto, il doppio di centraline per rilevare la qualità di aria e rumore. Un incontro ogni settimana e report giornalieri, inviati via mail a cittadini e comitati. L'osservatorio ambiente e ...