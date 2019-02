huffingtonpost

: Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber ma torna ad attaccare Elliott e chiede revoca 5 amministratori - HuffPostItalia : Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber ma torna ad attaccare Elliott e chiede revoca 5 amministratori -

(Di domenica 24 febbraio 2019)Tim-. Dopo il tavolo avviato tra le due società, il progetto di fusione, sostenuto dal Governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità dei francesi. Tra i due rivali proseguono però le schermaglie, conche va in pressing in vista dell'assemblea del 29 marzo ere ladei cinque consiglieri in quota Elliot, evidenziando come l'"inadeguata gestione" degli amministratori indicati dal fondo Usa abbia "portato Tim in una situazione precaria".La proposta dei francesi "per restituire valore a Telecom Italia" è spiegata nero su bianco in un documento di 48 pagine pubblicato nel quadro di una sollecitazione di deleghe di voto.Lanon vuole essere "una contesa per il controllo di Tim", si difende, "ma esclusivamente una sollecitazione ...