Serie A | Sky o Dazn? Ecco tutta la programmazione della 25a giornata

Serie A calcio in tv - il calendario delle partite di oggi (24 febbraio). Chi gioca e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Dopo l'abbuffata del calcio europeo, tra Champions League ed Europa League, è tornato il campionato di calcio di Serie A per la sua venticinquesima giornata, che si preannuncia interessante. La Juventus, reduce dal pesante ko di Madrid contro l'Atletico in Champions, affronterà al Dall'Ara il Bologna, in piena lotta per non retrocedere. I bianconeri vorranno centrare i tre punti per mantenere la velocità di crociera e ...

Serie A calcio - il calendario e gli orari di oggi (24 febbraio) : come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN : Il 25° turno del campionato di Serie A 2018-2019 prosegue quest’oggi, domenica 24 febbraio, con lo svolgimento di sei partite a partire dalle ore 12.30 per finire alle 20.30 con il posticipo di Firenze. Il programma odierno si apre a Genova per il lunch match tra Sampdoria e Cagliari, con i padroni di casa in flessione ed i sardi rilassati dopo l’ultimo successo casalingo, e continua alle ore 15.00 con il trittico di sfide ...

Serie A - Torino-Atalanta 2-0 : highlights e gol 25esima giornata - Sky TG24 - : I granata battono i bergamaschi conquistando punti preziosi per la corsa all'Europa e li raggiungono in classifica. La squadra di Mazzarri passa in vantaggio al 42' grazie a Izzo e raddoppia in avvio ...

Serie A - Bologna-Juventus del 24 febbraio visibile in streaming su Sky Go : Bologna-Juventus, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle ore 15 di domani 24 febbraio. Gli appassionati che vorranno guardare la partita in modalità streaming potranno utilizzare il servizio Sky Go. La Juve cerca il riscatto Bologna-Juventus, prima della sconfitta in Champions con l'Atletico Madrid, poteva essere considerata poco più di una gara di 'ordinaria ...

Serie A - Milan-Empoli 3-0 : highlights e gol della 25esima giornata - Sky tg24 - : I rossoneri battono a San Siro la squadra di Iachini, nell'anticipo del venerdì che apre la 25esima giornata. Dopo un primo tempo senza reti, i gol arrivano nella ripresa con Piatek, Kessié e ...

Calendario Serie A calcio - orari anticipi di oggi (23 febbraio) : come vederli in tv e streaming su Sky e Dazn : oggi (sabato 23 febbraio) si giocheranno due partite valide per la 25ma giornata della Serie A di calcio. Si partirà alle 18.00 con Torino-Atalanta, scontro diretto per la zona Europa League. I granata hanno tre punti di distacco in classifica dagli orobici e proveranno a sfruttare il fattore campo per colmare il gap. Da una parte la solidità difensiva del Torino, dall’altra il grande attacco dell’Atalanta, sarà interessante vedere chi avrà la ...

Serie A - Fiorentina-Inter in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR : Il posticipo dela 25esima giornata di Serie A è in programma all’Artemio Franchi di Firenze dove la Fiorentina ospiterà l’Inter. I viola storicamente non hanno un grande rapporto con l’ex capitano dei nerazzurri, Mauro Icardi: la formazione toscana è infatti la squadra a cui l’argentino ha subito il maggior numero di gol, anche se la […] L'articolo Serie A, Fiorentina-Inter in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR è ...

Serie A - partite 25esima giornata in diretta su Sky e Dazn : La Serie A torna in campo per la 25esima giornata del campionato tra oggi e domenica 24 febbraio. Su Sky saranno 7 gli incontri visibili in diretta, tra cui il big match Fiorentina-Inter, in programma domenica 24 alle ore 20.30 (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q).Confermati, poi gli appuntamenti con Marco Cattaneo a Sky Calcio Live, con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show e con Fabio Caressa a Sky Calcio ...

Serie A calcio in tv - orari delle partite 22-24 febbraio. Come vederle in streaming su Sky e Dazn : Dopo l’abbuffata del calcio europeo, tra Champions League ed Europa League, torna il campionato di calcio di Serie A per la sua venticinquesima giornata, che si preannuncia interessante. La Juventus, reduce dal pesante ko di Madrid contro l’Atletico in Champions, affronterà al Dall’Ara il Bologna, in piena lotta per non retrocedere. I bianconeri vorranno centrare i tre punti per mantenere la velocità di crociera e cancellare ...

Serie A - Milan-Empoli domani in diretta tv su Sky alle 20 : 30 - assente Suso : Si aprirà domani venerdì 22 febbraio il 25° turno del campionato di Serie A 2018-19. Allo Stadio San Siro di Milano andrà infatti in scena la sfida tra Milan ed Empoli, calcio d'inizio previsto per le 20:30. Milan vs Empoli: la situazione delle due squadre La sfida di San Siro mette di fronte due formazioni con situazioni di classifica diametralmente opposte. Da un lato il Milan di Gattuso, ancorato al quarto posto ed in piena bagarre per la ...

Serie A - il Milan ospita l’Empoli : la gara in diretta su Sky : Dove vedere Milan Empoli in Tv e streaming – Riprende la corsa al quarto posto del Milan, che nell’anticipo del 25° turno di Serie A affronta l’Empoli a San Siro. La formazione guidata da Gennaro Gattuso è reduce da un bel successo in trasferta, sul campo dell’Atalanta, e cerca dunque i tre punti per mantenere […] L'articolo Serie A, il Milan ospita l’Empoli: la gara in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...