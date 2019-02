Sci | combinata femminile di Coppa del mondo | l’ordine di partenza a Crans Montana

LIVE Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 in DIRETTA : Federica Brignone a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il week

LIVE Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 in DIRETTA : Federica Brignone a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il weekend sulle nevi svizzere e si preannuncia grande spettacolo con la prova mista che come sempre sarà particolarmente incerta: le slalomiste partono storicamente avvantaggiate ma sono possibili colpi di scena in terra elvetica e anche l’Italia cercherà di essere protagonista. Federica ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : lo svedese Hedstroem vince la combinata. Nono Pietro Canzio : Lo svedese Tobias Hedstroem ha vinto la combinata maschile ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. Lo sciatore scandinavo è stato autore di una splendida rimonta dopo il diciannovesimo posto nel superG del mattino. Hedstroem ha realizzato il secondo miglior tempo in slalom, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Argento e bronzo per la Norvegia. Al secondo posto ha chiuso Atle Lie McGrath, che ha ...

Sci alpino - Combinata Bansko 2019 : Pinturault vince davanti a Hirscher. Ancora un 4° posto per Tonetti : Alexis Pinturault si prende tutto nella Combinata di Bansko (Bulgaria). Il francese ha conquistato la vittoria e anche la coppa di specialità (assegnata con appena due gare disputate), confermandosi al primo posto dopo la vittoria ai Mondiali di Are. Un successo ipotecato già dopo il terzo posto del superG, che ha permesso al transalpino di avere un notevole vantaggio sui rivali in vista dello slalom. Tra i pali stretti Pinturault ha ...

LIVE Sci alpino - Combinata Bansko 2019 in DIRETTA : Caviezel comanda dopo il superG. Pinturautl super favorito - Tonetti lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Combinata alpina di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una sfida che come al solito riserverà gandi sorprese ed emozioni, anche se lo spettacolo offerto da questo format non è sempre eccelso. In gara ci sono anche le star che normalmente disertano questo tipo di gare: Hirscher e Kristoffersen, con il ...