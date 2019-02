Sampdoria | alla scoperta del fondo di investimento che vuole i blucerchiati

Mancini : 'Vedrei bene Vialli presidente della Sampdoria. Quando andò alla Juve - piangemmo' : Inevitabile anche una domanda sull'eventualità che Vialli torni a Genova, da presidente della Samp: 'Lui ha una grande storia alle spalle, è una persona per bene, conosce tutto di questo mondo. Può ...

Nazionale - Mancini : "Vialli? È il più grande. Che anni alla Sampdoria" : ... lui lo vedrebbe bene sia da vostro capo delegazione sia da presidente futuro della Samp, come si legge? "Lui ha una grande storia alle spalle, è una persona per bene, conosce tutto di questo mondo. ...

Sampdoria - Ekdal e Praet incontrano oggi i tifosi alla Foce : Tags: albin Ekdal calcio dennis Praet genova incontro con i tifosi notizie Sampdoria willy sport Precedente

L’Inter vince ancora senza Icardi : 2-1 alla Sampdoria : In rete anche Gabbiadini Due su due. Seconda vittoria di fila per l’Inter senza Icardi. I nerazzurri di Spalletti hanno battuto la Sampdoria dopo aver vinto in Europa League contro il Rapid Vienna. Hanno vinto senza Maurito ancora “infortunato” dopo aver perso la fascia di capitano che è stata affidata a Handanovic. La partita si è decisa nel secondo tempo. I gol in pochi minuti. Prima il vantaggio dell’Inter con D’Ambrosio. ...

Inter - Icardi ad Appiano : trattamenti alla caviglia - niente Sampdoria : Icardi-Inter: ora che succede? Due le partite da giocare: sul campo a Vienna e anche e soprattutto fuori, con Maurito che dopo essersi visto sfilare la fascia di capitano, ha lasciato il ritiro non ...

Dalla vendita della Sampdoria all’appello alla Sindaca Raggi - Ferrero svela : “lo Stadio Flaminio? Ci penso io!” : A tutto Massimo Ferrero: Dalla vendita della Sampdoria alla ristrutturazione dello Stadio Flaminio “Io non vendo la Sampdoria e lo ripeto, non ho ricevuto offerte. In Italia il merito e la fatica non esistono più. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo Stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere? Forse qualcuno vuole farsi pubblicità alle mie spalle“. Così il patron blucerchiato ...

Calciomercato - Tonelli pensa all’addio alla Sampdoria che lo ha messo da parte : Sampdoria, Tonelli non sta giocando nelle ultime uscite doriane, probabilmente a causa del riscatto che diverrebbe obbligatorio sopra un tot di presenze La Sampdoria non sta utilizzando Tonelli in queste ultime settimane, dato che allo scattare delle 20 presenze del centrale, il riscatto dal Napoli diverrebbe obbligatorio ed il club di Massimo Ferrero non intende acquistare il ragazzo. “Io in questo momento penso ad essere un ...

Sampdoria - la richiesta dei tifosi alla squadra : Brutta sconfitta per la Sampdoria nella gara di campionato contro il Frosinone, stop pesantissimo per la corsa all’Europa. I tifosi chiedono una reazione immediata: “il nostro campionato incomincia ora – spiega Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs blucerchiata -. Certo nessuno si aspettava la sconfitta ma nulla è compromesso per l’Europa”. Sono le dichiarazioni del vice presidente Antonio Romei a ...

Sampdoria - dalla sconfitta con il Napoli al dubbio a sinistra : le ultime VIDEO : Non ci sarà Murru, squalificato: con chi lo sostituirà Giampaolo? E Gabbiadini sarà finalmente titolare? Le ultime per quanto riguarda il mondo blucerchiato nel VIDEO con l'inviato di Calciomercato.

Napoli-Sampdoria 3-0 : Milik letale - Allan inesauribile - Hamsik impreciso : Napoli-Sampdoria finisce 3-0 e per gli azzurri è una bella boccata di ossigeno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le statistiche evidenziano le super prestazioni di Milik e Allan, mentre è rimandato Hamsik. Più in generale i numeri raccontano di una partita dominata dagli uomini di Ancelotti che in 93 minuti arrivano 18 volte al tiro verso la porta contro le 8 dei blucerchiati. I partenopei giocano un gran calcio con il 90% di precisione ...

Il Napoli riprende la corsa : show al San Paolo - 3-0 alla Sampdoria dell'ex Quagliarella : Pronto riscatto del Napoli, che si mette alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia battendo per 3-0 la Sampdoria nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A. Gara decisa da due gol nel giro di un minuto segnati da Milik e Insigne nel primo tempo. Per il polacco, 12esimo centro stagionale in cam

Il Napoli si ritrova - 3-0 alla Sampdoria : Missione compiuta. Ci voleva una vittoria, ma non solo. Serviva anche una prestazione convincente. E il Napoli ritrova se stesso, dopo gli smarrimenti milanesi e vendica la sconfitta dell'andata con la Sampdoria, superando i liguri con lo stesso punteggio di 3-0. La squadra di Ancelotti vince senza affanni e soprattutto ritrova il gioco, dettaglio non di poco conto, considerato la scarsa qualita' espressa soprattutto in Coppa Italia, nell'ultima ...

Il Napoli torna il Napoli : 3-0 alla Sampdoria : Milano è solo un cattivo ricordo Il Napoli è tornato. Milano resta un cattivo ricordo. La squadra di Ancelotti supera 3-0 la Sampdoria e torna alla vittoria dopo il 2-1 del San Paolo sulla Lazio. Oggi come allora, gli azzurri giocano una buona partita in uno stadio semivuoto. Ancelotti, contrariamente a quanto scritto in settimana, schiera nuovamente Insigne e allan, e rimette Maksimoic al centro della difesa, al fianco di Koulibaly. I due ...

Contro la Sampdoria a rischio Allan e Insigne : Spazio a Hamsik e Zielinski? Una cosa sono le difese d’ufficio davanti ai giornalisti, un’altra il rapporto diretto con la squadra. Oggi i quotidiani riportano le sensazioni e le parole di Ancelotti ai giocatori dopo la sconfitta con il Milan in Coppa Italia. Sia Il Mattino che il Corriere dello Sport sottolineano che sono due i calciatori a rischio dopo la brutta prestazione di San Siro: Allan e Insigne. Che, ricordiamolo, non hanno ...