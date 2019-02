Napoli | il lancio di una bottiglia manda in frantumi il vetro del bus

Napoli : Bonisoli a Capodimonte - 'qui tutti gli asset strategici per rilancio del Sud' : Roma, 8 feb. (AdnKronos) - “Capodimonte ha tutte le potenzialità per diventare un vero Campus culturale multidisciplinare. Qui, in un contesto ambientale e botanico unico, ho scoperto una collezione d'arte di primissimo livello e tutti gli asset strategici per un ulteriore sviluppo del sito capaci d

Il Napoli chiude in rosso il bilancio 2018 : -6 - 3 milioni : Il fatturato cala da 308 milioni a 215,5 Come anticipato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli chiude in rosso l’esercizio 2018: meno 6,3 milioni. Non è il terzo consecutivo, perché il bilancio 2017 si chiuse con un attivo di 66,6 milioni. Nel dettaglio il bilancio è sintetizzato dal sito calcioefinanza. Il fatturato del Napoli cala dai 308 milioni del 2017 ai 215,5 del 2018. I ricavi da stadio, relativamente alla vendita dei biglietti ...

Napoli - flop Ancelotti : il bilancio è amaro : Dopo la sconfitta contro il Milan, in casa Napoli è già tempo di bilanci. E il quadro della situazione è amarissimo. Già, perché gli azzurri al momento si trovano lontani dalla Juve , -11,, fuori ...

Napoli - Barella non si molla : rilancio di De Laurentiis. Ecco l’offerta : Napoli Barella – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Napoli, Barella non si molla: rilancio di De Laurentiis. Ecco ...

Mercato Napoli - rilancio per Barella. Superata l'offerta del Chelsea : De Laurentiis è pronto a tentare il Cagliari con 45 milioni e il classe '97 con 3 milioni a stagione: restano da vincere proprio le resistenze ambientali del ragazzo

Gazzetta : Napoli - incontro per Kouame e rilancio per Traorè : Obiettivi in Serie A Christian Kouame, ma anche Hamed Junior Traorè. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli, e mette il giovane centrocampista dell’Empoli nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Proprio il direttore sportivo azzurro dovrebbe incontrarsi con Perinetti, diesse del Genoa, nei prossimi giorni. Leggiamo le indiscrezioni della rosea: «Il tema della discussione sarà il cartellino di Christian ...

Napoli - primo bilancio della notte di San Silvestro : due feriti gravi : Allo scoccare della mezzanotte insieme ai festeggiamenti si sono registrati anche i primi ferimenti da fuochi d'artificio. Si tratta di un 41enne e di un 34 enne, entrambi napoletani e assistiti all'...

Tafferugli fuori da San Siro prima di Inter-Napoli : lancio di bottiglie - aste e fumogeni : Tafferugli e scontri tra tifosi fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Verso le 19 di mercoledì sera, stando a quanto appreso, due gruppi di ultras partenopei e interisti si sono sfidati in zona via ...

Napoli - bilancio negativo di Carletto non ha mai vinto nel boxing day : Due precedenti e nessuna vittoria. Il boxing day non piace troppo alle squadre di Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro non ha mai nascosto la gioia di rivedere il campo nei giorni di Natale, ma che ...