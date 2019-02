Il bambino di Foligno e i cortocircuiti del nostro cervello

Foligno - maestro umilia bambino di colore e poi si scusa : 'Era per l'integrazione' : "Guardate quanto è brutto". Queste le parole del maestro di Foligno (PG), finito nella bufera per essersi rivolto così ad un bambino di colore di 9 anni, chiedendogli inoltre di girare il banco verso la finestra e facendogli dare le spalle agli altri bambini della classe. Il maestro è stato sospeso in via cautelativa dal ministero dell'Istruzione, ma ciò è servito a ben poco per placare gli animi dell'indignazione, emersa quando la notizia ...

'Voglio che il maestro sia allontanato' - il padre del bambino di Foligno - : Roma, 22 feb., askanews, - 'Non è stato un esperimento sociale. Gli esperimenti non si fanno con i bambini, li faccia con me - e ancora - il maestro ha detto solo a mio figlio che è brutto e fa schifo.

Foligno - il papà del bambino umiliato : 'È razzismo. Presa di mira anche mia figlia' : 'Non è stato un esperimento sociale. Gli esperimenti non si fanno con i bambini , li faccia con me. Il maestro ha detto solo a mio figlio che è brutto e fa schifo. È l'unico nero in classe'. Il padre ...

Foligno - parla il padre del bambino ‘deriso’ dal maestro : “È razzismo - non esperimento sociale. I miei figli stanno male” : “È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male”. A dirlo è stato il papà dell’alunno di colore che, assieme alla sorellina, sarebbe stato “deriso” da un maestro supplente di una scuola elementare del Folignate che si è rivolto al resto della classe dicendo: “Guardate quanto è brutto”. L’uomo, accompagnato dalla moglie, ha parlato i giornalisti ...

Maestro di Foligno - il padre del bambino : “È razzismo - i miei figli stanno male” : “È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male”. Così il padre del bambino di colore discriminato dal Maestro in una scuola di Foligno, ha commentato quanto successo in classe ai figli. Secondo quanto accertato, l’insegnante ha umiliato l’alunno, mettendolo a guardare fuori dalla finestra e dicendo ai compagni: “Vedete? Guardate quanto è brutto”. ...

Maestro di Foligno manda nell'angolo il bambino nero - il padre : è un episodio di razzismo - Sky TG24 - : L'uomo nega si sia trattato di un esperimento sociale, così come sostenuto dal docente. "I miei figli stanno male", ha raccontato, sottolineando però che l'Italia non è un Paese razzista e che il ...

Foligno - parla il bambino messo all'angolo dal maestro : 'I compagni mi hanno difeso' : Cronaca Nera Segui + Aggiungi a My Home Scuola Segui + Aggiungi a My Home Politica Segui + Aggiungi a My Home Pubblica Amministrazione Segui + Aggiungi a My Home Affari E Finanza Segui + Aggiungi a ...

Foligno - parla il bambino messo all’angolo dal maestro : ‘I compagni mi hanno difeso’ : Mike è partito in gita per Milano con la famiglia. Si tratta del bimbo di colore protagonista di un brutto episodio che sta facendo molto discutere. Un maestro supplente, lo scorso sabato 9 febbraio, ha deciso di svolgere in una quinta della scuola elementare di via Monte Cervino a Foligno, quello che lui stesso ha definito un “esperimento sociale”. Infatti, il maestro ha additato il piccolo ai compagni, dicendo: “Vedete quanto è brutto”. Poi lo ...

Foligno : un nuovo caso di razzismo ai danni di un bambino di colore : Ancora una volta assistiamo a un episodio di razzismo, stavolta però non si tratta di liti fra gruppi diversi ma di un adulto che discrimina un bambino. Il fatto è successo in una scuola elementare di Foligno dove un maestro avrebbe insultato pesantemente un suo alunno la cui unica "colpa" è quella di avere la pelle di un colore diverso. "Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così ...

Insegnante umilia un bambino di colore a Foligno : accertamenti dall'Usr per l'Umbria : Un Insegnante della scuola primaria Monte Cervino di Foligno, in servizio in qualità di supplente, è stato accusato di aver umiliato un bambino di colore di fronte ai compagni definendolo "troppo brutto" per essere guardato in faccia e costringendolo a voltarsi verso la finestra. Sembra che lo stesso trattamento sia stato riservato anche alla sorella che frequenta lo stesso plesso scolastico ma in un'altra classe. Le accuse su Facebook Le accuse ...

Foligno - ‘guardate quanto è brutto’ : bambino nero discriminato dal maestro. Che dice : ‘Esperimento’. Miur : ‘Verifiche’ : “Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare“. Sarebbero queste le parole usate da un maestro del terzo circolo di Foligno nei confronti di un alunno di colore. Una frase che non è caduta nel vuoto ma che è finita prima nelle mani dei genitori poi sul tavolo della dirigente scolastica Ortenzia Marconi, dell’ufficio scolastico regionale e dello ...

Foligno - maestro bullizza bambino nero alle elementari : "Guardate quanto è brutto" : Un maestro di una scuola elementare di Foligno (provincia di Perugia) ha costretto un suo studente di colore in castigo in un angolo della classe, affermando poi a tutti i bambini: "Guardate com'è brutto". Uno dei genitori del bimbo ha denunciato il fattaccio con un post su Facebook, poi rimosso. Do

Foligno - maestro umilia un bambino nero : “Troppo brutto per essere guardato” : Un maestro supplente di una scuola elementare di Foligno avrebbe costretto un bambino nero a girarsi verso la finestra e avrebbe detto agli altri bambini che era «troppo brutto per essere guardato in viso». La vicenda è stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che è stato subito rimosso, ma si trova già nelle mani dei legali. ...

Foligno - maestro mette all'angolo un bambino nero/ "Guardate quanto è brutto" : Un maestro di scuola elementare umilia un bambino nero a Foligno: "Guardate quanto è brutto". E lo stesso avrebbe fatto con la sorellina...