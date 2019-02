Allegri | Vittoria importante

Juve - Allegri bada al sodo : "Vittoria preziosa - c'erano le scorie della Champions" : Dopo la vittoria sofferta contro il Bologna, Massimiliano Allegri bada al sodo. "Abbiamo conquistato tre punti importanti, perché possiamo andare a giocare la gara col Napoli con lo stesso distacco - ...

Allegri : «a Bologna vittoria importante - a Napoli almeno con 13 punti di vantaggio» : Allegri dopo Bologna-Juventus 0-1 «È normale che ci fosse più di qualche scoria dopo una partita importante come quella di mercoledì. Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ di tiri. Nel finale c’è stata una grande parata di Perin che ha deviato sul palo. È una vittoria importante, arriveremo allo scontro diretto col Napoli almeno con 13 punti di vantaggio. Poi abbiamo l’Udinese e quindi il ritorno con l’Atletico Madrid. ...

Juventus-Parma - Allegri deluso : “meritavamo la vittoria - ma abbiamo giocato in area una palla da buttare in tribuna” : L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto contro il Parma nel match di Serie A La Juventus chiude una settimana nerissima, pareggiando con il Parma in Serie A dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini. Fabio Ferrari/LaPresse Un boccone amaro da digerire per Allegri, alquanto dispiaciuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo accontentato chi voleva vedere il bel gioco. ...

Allegri : 'Servirà una vittoria in meno verso il campionato - Kean deve crescere alla Juve' : Ieri sera la Juventus ha giocato la sua prima gara del girone d'andata di Serie A contro il Chievo Verona, vincendo per 3-0. In coda al match Massimiliano Allegri ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, durante la quale ha analizzato i momenti più significativi ed inoltre ha focalizzato la sua attenzione sulle prestazioni di alcuni giocatori. Buona la prima di ritorno Dopo la gara di Coppa Italia e la trasferta a Gedda, la squadra poteva ...

Juventus-Chievo - Allegri : “Bella vittoria. Qualità e maturità - avanti così” : Juventus-Chievo 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Chievo: “La squadra ha fatto una buona gara, non era semplice perché venivano da due partite impegnative. Poteva esserci un po’ di disattenzione, ma i ragazzi hanno mostrato Qualità e maturità. […] L'articolo Juventus-Chievo, Allegri: “Bella ...

La Juventus saluta il 2018 con una vittoria - i messaggi dei calciatori e di Allegri sui social [GALLERY] : Cristiano Ronaldo, Pjanic, Rugani ed Allegri salutano il 2018 sui social: la Juventus conclude l’anno con una vittoria e si gode un po’ di meritato riposo! Si moltiplicano i messaggi dei calciatori della Juventus sui social. A seguito della vittoria sulla Sampdoria, i bianconeri concludono un 2018 coi fiocchi e si godono un po’ di meritato riposo proprio come suggerito da Max Allegri su Twitter. “Salutiamo un 2018 ...

Juventus - Allegri : "Vittoria importante. Giusto l'utilizzo della Var" : Applausi ai suoi, poi: 'Cristiano è il più bravo al mondo, Dybala anche se non fa gol è importante, perché dà qualità e distribuzione di gioco. Bravo anche Rugani, così come Emre Can e tutti gli ...