Lucca | ' Cosa guardi?' gruppo di nordafricani rompe una gamba a 15enne

(Di sabato 23 febbraio 2019) Daarriva la cronaca di una brutale ed inquietante aggressione. Qualche giorno fa, un ragazzino di 15 anni è stato pestato, senza motivo, da undi. "hai da guardarci?" gli hanno detto un attimo prima di accerchiarlo. Il giovane è finito in ospedale con unarotta ed ecchimosi su tutto il corpo. Serena Borselli, capodella lista civicain Movimento, preoccupata in quanto mamma ha lanciato l'allarme.'Cos'hai da guardare?' Il giovane, studente dell'Istituto Scientifico Tecnico Professionale Enrico Fermi, secondo una prima ricostruzione, si trovava con alcuni amici in piazza Napoleone, nel centro storico di, intorno alle 19.30 . Ad un certo punto un gruppetto di ragazzil'ha preso di mira: "Cos'hai da guardare?" lo hanno apostrofato un secondo prima di aggredirlo e di picchiarlo selvaggiamente; senza un vero motivo, ma ...