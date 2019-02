Guai con la giustizia per Cipollini Re Leone in tribunale per calunnia contro Fanini

Guaidò arriva in Colombia e ringrazia i militari : “Mobilitiamoci”. Maduro chiude il confine : Juan Guaidò ha passato il confine con la Colombia e «le forze armate hanno avuto un ruolo», come ha spiegato al suo arrivo a Cucuta il presidente del Parlamento ad interim. A Cucuta sono ammassate alcune centinaia di migliaia di tonnellate di aiuti che Guaidò intende portare in Venezuela. Ma la vice presidente lealista Delcy Rodriguez ha nel fratte...

Guaidò : in Colombia con aiuto militari : ANSA, - CARACAS, 23 FEB - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri del Governo, ha detto che le Forze armate del suo Paese lo hanno aiutato ad attraversare la ...

Chelsea - HiGuain torna alla Juve con il blocco del mercato. Futuro incerto per Hazard e Kovacic : LONDRA - Che stangata per il Chelsea . La Fifa ha sanzionato i Blues con il blocco del mercato in entrata fino al 2020 , a causa di alcune irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni. Un ...

YouTube è di nuovo nei Guai per i video con i bambini : Anche quelli più innocenti sono sfruttati dai pedofili: la società ha rimosso centinaia di canali e milioni di commenti, Nestlé e altri hanno sospeso le loro pubblicità

Venezuela : Guaidò ordina apertura confini : ANSA, - CARACAS, 22 FEB - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha emesso un decreto nel quale autorizza l'ingresso degli aiuti umanitari nel ...

Guaidò : aprire frontiere con Venezuela : 2.52 Guaidò,leader dell'opposizione che si è proclamato capo dello Stato in Venezuela ha varato un decreto che ordina l'apertura di tutte le frontiere per far entrare gli aiuti umanitari. Nel decreto, pubblicato su Twitter, Guaidò promette "garanzie e riconoscimenti" ai militari che rispetteranno l'ordine. Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ieri aveva ordinato la chiusura del confine col Brasile per impedire il passaggio degli aiuti e ha ...

Juventus - che Guaio per Khedira : non convocato per un'aritmia cardiaca - i dettagli : Sami Khedira non prenderà parte alla gara della Juventus in casa dell'Atletico Madrid a causa di un problema cardiaco Al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina allo Juventus ...

Guaidó e Maduro si fanno la guerra anche con la musica : Da sempre Maduro ha problemi con la musica. Già quando nell’estate del 2017 scoppiò la rivolta della Guarimba, a sostegno dell’erede di Chávez si schierarono gente del calibro di Oliver Stone e Diego Armado Maradona, mentre dalla parte dei ribelli si pronunciarono diverse pop star come Juanes, Migue

Il Giappone riconosce Juan Guaido come presidente ad interim del Venezuela - : Il governo Giapponese esprime sostegno all'opposizione Venezuelana guidata da Juan Guaido e lo riconosce come presidente ad interim del paese. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri Giapponese ...

Altri Guai a Buckingham Palace : in arrivo nelle sale il film con una Meghan Markle ‘scandalosa’ - la Regina reggerà al colpo? : Il titolo del film ‘incriminato’ è The Boys and Girls Guide to Getting Down, ed è già diventato il nuovo tormento per Buckingham Palace. La pellicola, che risale al 2011 e tra i protagonisti vede Meghan Markle starebbe per uscire ora nelle sale dopo l’acquisto da parte della Artist Rights Distribution. La storia racconta in maniera ironica il problema delle dipendenze da sostanze stupefacenti. In base a quanto si legge su The ...

Guaio "hot" per Lewis Hamilton : in rete un video intimo con una sua ex fiamma : Mentre la Formula 1 scalda i motori nei test di Barcellona in vista del campionato del mondo alle porte, ecco un Guaio extra lavorativo per Lewis Hamilton. Già, perché alcuni hacker - secondo quanto riportato dal The Sun - avrebbero forzato l'account iCloud di Nicole Scherzinger, ex fidanzata del pilota e diffuso online un loro video in intimità, mentre i due sono a letto.I cybercriminali, avrebbero violato le password della cantante 40enne, ex ...

Maduro non si arrende E sugli aiuti bloccati al confine ora Guaidò rischia il flop : Un messaggio non recepito dall'alto commissario per la Politica Estera e per la Sicurezza Federica Mogherini che ha invece comunicato l'invio a Caracas questa settimana di 'una commissione tecnica ...

F1 – Test Barcellona : Williams sempre più nei Guai - il team di Grove rinuncia anche alla seconda giornata : La nuova FW42 non è ancora pronta, per questo motivo Kubica e Russell non potranno scendere in pista a Barcellona nemmeno domani Momento nerissimo in casa Williams, unica scuderia che non ha ancora preso parte ai Test di Barcellona. La nuova FW42 infatti non è stata del tutto assemblata, a causa della mancanza di alcune componenti non pervenute sul tracciato catalano. photo4/Lapresse Dopo aver saltato dunque il primo giorno, il team di ...