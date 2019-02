grasso come te | mettilo a dieta Insulti choc ai figli di Tina Cipollari

Tina Cipollari a Disneyland - il figlio ricoperto di insulti : "Sei grasso come tua madre" : Il figlio di Tina Cipollari vittima dell'hate speech. L’opinionista di Uomini e Donne ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la vede insieme ai due figli, avuti dall'ex marito Chicco Nalli, all’ingresso di Disneyland a Parigi.In mezzo a tanti apprezzamenti un utente ha rovinato la giornata di Tina scrivendo un commento molto negativo riferito al peso del figlio minore: "Sei grasso come tua madre".prosegui la letturaTina ...

Tina Cipollari - foto con il figlio a Disneyland ma piovono gli insulti : «grasso come la mamma - mettilo a dieta» : Anche Tina Cipollari, la celebre opinionista del talk show di Maria De Filippi, Uomini e donne, diventa vittima degli hater. Peggio ancora: il bersaglio non è lei, ma suo figlio. La donna ha...

Tina Cipollari umiliata : 'Sei grasso come tua madre' - la giornata con il figlio finisce nell'orrore : L' hate speech non risparmia nemmeno i ragazzini. Questa volta ad essere attaccato è stato il figlio di Tina Cipollari . L'opinionista di Uomini e Donne ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo ...

Jameela Jamil : "Lo osannate come un santo - ma Lagerfeld era uno spietato misogino grasso-fobico" : Dopo la morte di Karl Lagerfeld, moltissimi hanno osannato il suo genio, dedicando a lui un pensiero sui social. Il direttore artistico di Chanel è stato spesso autore di commenti misogini nelle interviste rilasciate negli anni, per questo gli innumerevoli tributi online hanno fatto storcere il naso all'attrice Jameela Jamil. "Uno spietato misogino e grasso-fobico non dovrebbe essere osannato su internet come un santo scomparso troppo ...

Fisico mela o pera? Ecco come i geni ‘guidano’ la distribuzione del grasso corporeo : Fisico a mela, con i chili di troppo che finiscono per accumularsi sull’addome, oppure a pera, in cui a ‘imbottirsi’ sono glutei e cosce? Ancora una volta a stabilire dove finiremo per accumulare il grasso in eccesso è il Dna. Il consorzio Genetic Investigation of Anthropometric Traits (Giant), che include molti ricercatori dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, ha identificato molteplici varianti ...

“È grassoccio come fa a fare danza” - bimbo di 11 anni preso in giro dal prof : esposto dei genitori : A denunciare il fatto sono stati i genitori del ragazzino che ora hanno presentato un esposto al provveditorato contro il professore per chiedere provvedimenti. Il prof avrebbe parlato di una semplice battuta e di esagerazione dei ragazzini ma da allora i compagni del ragazzino lo prendono in giro.Continua a leggere

Capodanno : palestra post feste? Ecco come esercizio riduce grasso pancia : A sostenere la speranza di veder snellire il girovita e' la scienza. Che suggerisce a chi ha deciso di scommettere sull'esercizio fisico di crederci fino in fondo. 'Quando si comincia con gli ...

Capodanno - palestra post feste? Ecco come l’esercizio riduce il grasso della pancia : Se fra i propositi per l’anno nuovo c’è anche quello di andare in palestra a smaltire l’effetto delle abbuffate natalizie, è bene mantenere questo punto saldamente in cima alla lista. A sostenere la speranza di veder snellire il girovita è la scienza. Che suggerisce a chi ha deciso di scommettere sull’esercizio fisico di crederci fino in fondo. “Quando si comincia con gli allenamenti può aumentare il peso corporeo a ...