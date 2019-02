Dipendenti Sirti in rivolta contro la proposta di licenziamento di 833 lavoratori

Blastingnews

: In attesa del #boomeconomico #Sirti ci ha appena annunciato il licenziamento del 20% dei suoi dipendenti, ben 833 l… - BentivogliMarco : In attesa del #boomeconomico #Sirti ci ha appena annunciato il licenziamento del 20% dei suoi dipendenti, ben 833 l… - Italia2tv : Sciopero a Sala Consilina dei dipendenti della Sirti: in 17 rischiano il posto di lavoro - - gianlucalomuto : Gare al ribasso e subappalti, sciopero dei dipendenti Sirti a Modugno: “Licenziati anche se il lavoro c’è” -

(Di sabato 23 febbraio 2019), colosso delle grandi reti di comunicazione, ha preso una drastica decisione nei confronti dei suoi, una decisione destinata a cambiare il futuro di numerosi: sono stati infatti annunciati 833 esuberi, su un totale di 3692dell'azienza, cosa che ovviamente rappresenterà un duro colpo per tutti quelli che perderanno l'impiego, a livello finanziario e morale, ma anche per chi resterà in azienda. Anni di sacrifici, di duro lavoro sotto le intemperie, gettati via in un solo istante. Una scelta che lascia senza parole, che fa riflettere su quanto un diritto primario dell'uomo stia decadendo sotto i colpi della crisi. Una decisione inaccettabile, che non poteva lasciare indifferenti i, preoccupati e provati per il loro futuro personale e familiare. Per tale motivo, si sono scatenati una serie di scioperi e proteste a livello nazionale: dalla ...