Tumore al seno | un test del sangue per diagnosticarlo

Mammografia addio - basta un test del sangue per la diagnosi precoce del Tumore al seno : Un test del sangue sarà in grado di fornire una diagnosi del tumore al seno. La nuova scoperta destinata a rivoluzionare la medicina e la prevenzione in campo oncologico è opera di un team di ricerca ...

Aumenta del 10% il numero di nuovi casi di Tumore del seno : Va avanti la battaglia contro il tumore anche nel nostro Paese. In Italia è Aumentato del 10% il numero di

Tumore al seno colpisce più donne/ Aumento del 10% in 5 anni : ma cala mortalità : Negli Usa un farmaco sperimentale si è rivelato molto promettente nel trattamento del cancro al seno triplo negativo: test anche per altre forme.

Tumore al seno - novità nel postoperatorio. Una buona notizia : novità dalla ricerca contro il Tumore al seno. “È importante individuare il rischio recidiva, soprattutto alla luce di nuovi studi che ci indicano che possiamo correggere la rotta nella fase postoperatoria”. Lo afferma il professor Michelino De Laurentiis, direttore dell’Oncologia senologica all’Ospedale Pascale di Napoli. “Se noi facciamo un trattamento preoperatorio e ci rendiamo conto che il Tumore non è totalmente sparito, ...

Serena Grandi parla della sua lotta contro il Tumore al seno : “Me ne sono accorta per caso” : Serena Grandi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Serena Grandi è tornata a parlare della sua lotta con un tumore al seno: “sono di ottimo umore, sto bene, mi sto curando. Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno, dico a tutte le ragazze e le donne ...

L’esposizione al Ddt aumenta il rischio di Tumore del seno : Le donne che sono state esposte al Ddt durante l’infanzia hanno un rischio maggiore di contrarre il tumore del seno e l’esposizione a questa sostanza può manifestare i suoi effetti anche a distanza di 40 anni. Lo indica la ricerca pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute e condotta negli Stati Uniti da Mary Beth Terry, docente di Epidemiologia e salute ambientale della Mailman School of Public Health presso la Columbia ...

La madre di Cristiano Ronaldo alle prese col Tumore al seno : “lotto per la vita” : La madre di Cristiano Ronaldo è stata nuovamente male a causa di un tumore al seno che è tornato dopo le prime cure nel 2007 “Sono stata operata di nuovo al seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e ora sto combattendo per la mia vita. Nessuno sa della seconda”. Sono le parole di Maria Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo alle prese con la partita più importante, quella per la vita. La donna era stata già operata anni fa ed ora si ...

Tumore al seno e rischio recidiva : “Possiamo correggere la rotta nella fase postoperatoria” : In riferimento al Tumore al seno, “è importante individuare il rischio recidiva, soprattutto alla luce di nuovi studi che ci indicano che possiamo correggere la rotta nella fase postoperatoria“: lo afferma il professor Michelino De Laurentiis, direttore dell’Oncologia senologica all’Ospedale Pascale di Napoli. “Se noi facciamo un trattamento preoperatorio e ci rendiamo conto che il Tumore non è totalmente sparito, ...

Scopre di avere un Tumore al seno ‘grazie’ alla figlioletta : “Non voleva più il mio latte” : "Sapevo che c'era qualcosa che non andava quando la mia Matilda si è rifiutata di nutrirsi: è come se l'avesse fiutato" ricorda ogni Claire, 40enne inglese. Grazie alla figlia ha potuto così scoprire in tempo quella massa tumorale e liberarsene con la chemioterapia.Continua a leggere