Spara a Salvini e mira bene Lui | Non mi fate paura

: Minacce a Parma: “SPARA a Salvini e mira bene”. Indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi f… - matteosalvinimi : Minacce a Parma: “SPARA a Salvini e mira bene”. Indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi f… - Fontana3Lorenzo : Solidarieta' a @matteosalvinimi . Se pensano di spaventarci si sbagliano di grosso. Avanti con le nostre battaglie - BollaPatrizia1 : RT @claudioerpiu: centri sociali tutta brava gente “Spara a Salvini”. Scritte minacciose degli anarchici sui muri di Parma. E la sinistra… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)": la scritta minacciosa contro il vicepremier e ministro dell’Interno è apparsa su un muro a Parma. La firma è anarchica.La replica del ministro via Facebook, non si è fatta attendere: "Indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi fannoe mi aspetto una condanna da tutto il mondo della politica, della cultura e dell’informazione. Vedremo...".Qualche giorno fasi era detto soddisfatto per l’arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti considerati gli autori di un attentato con una bomba carta contro una sede del Carrocio ad Ala, in Trentino., come ricorda l’Adnkronos, ha anche diffuso una mappa dei centri sociali ritenuti più pericolosi dal Viminale.Solidarietà al leader della Lega da parte del compagno di partito e collega senatore Roberto Calderoli: "Le scritte spray comparse a Parma in cui si ...