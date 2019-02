Ora o mai più 2 | anticipazioni quinta puntata del 23 febbraio su Rai 1

Ora o Mai Più Penultimo appuntamento in attesa della finale : Ultime battute prima del gran finale per “Ora o Mai Più”, lo show musicale di Rai1 con cui Amadeus offre una seconda chance per tornare alla ribalta ad otto cantanti dal successo smarrito. E come in ogni partita che si rispetti, quando manca poco al fischio finale, ecco che arriva l’imprevisto: per la penultima serata di sabato 23 febbraio alle 21.25 su Rai1 gli otto concorrenti, oltre ad esibirsi con i rispettivi Maestri, ...

Ora o mai più 2019 : ospiti e anticipazioni stasera 23 febbraio su Rai 1 : Ora o mai più 2019: ospiti e anticipazioni stasera 23 febbraio su Rai 1 stasera 23 febbraio 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Ora o mai più. Il talent show condotto da Amadeus arriva così al suo penultimo appuntamento con un folto gruppo di fan in attesa di scoprire chi vincerà la seconda edizione del programma. Punto di forza della trasmissione è la giuria formata da artisti di fama nazionale che si esibiscono con ...

Crollo di ponte MOrandi e falsi report. Una mail d’allarme aggrava i sospetti : Il tecnico ai superiori: «Occhio al carico su certi viadotti».E i pm valutano se attribuire agli indagati il “dolo eventuale”

Ponte MOrandi. La mail di un tecnico alimenta i sospetti sulla salute del ponte : Tra le centinaia di documenti esaminati dagli inquirenti spunta una mail che dimostrerebbe, scrive Il Secolo XIX, la preoccupazione dei tecnici per lo stato di salute del ponte Morandi, nonostante i report rassicuranti: “Occhio al carico su certi viadotti”, vi è scritto. È stata inviata da un tecnico della Spea Engineering, controllata da Autostrade delegata a manutenzioni e monitoraggi, a un membro della Direzione del tronco regionale: dal suo ...

Ora o mai più - la penultima puntata in tv sabato su Raiuno e in streaming su RaiPlay : Anche questa edizione di "Ora o mai più" si sta lentamente avvicinando al suo epilogo. sabato 23 febbraio, infatti, andrà in onda, in prima serata tv su Rai 1 e in streaming online su RaiPlay, la penultima puntata della gara canora condotta da Amadeus. Sicuramente, le puntate precedenti hanno fatto aumentare la temperatura all'interno dello Studio 2000 di via Mecenate a Milano: dagli attacchi dei giudici ad alcune canzoni del collega Amedeo ...

Ora o mai più - confermata prossima edizione : Amadeus sarà il conduttore : Amadeus condurrà la prossima edizione di Ora o mai più: il programma è stato confermato dalla rete Ora o mai più tornerà sugli schermi Rai anche il prossimo anno. Pare che la rete, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, abbia deciso di confermare la prossima edizione dello show condotto da Amadeus. Pur scontrandosi con un […] L'articolo Ora o mai più, confermata prossima edizione: Amadeus sarà il conduttore proviene da Gossip e Tv.

Esce in dvd il film con la Rettore : Ora o mai più? : A trent’anni dalle riprese, iniziate sul finire del 1989, viene distribuito per la prima volta in dvd da CG Entertainment (www.cgentertainment.it), a Marzo 2019, il film Strepitosamnte… flop, scritto e diretto da Pierfrancesco Campanella e che vede tra i principali interpreti Donatella Rettore, la cantante di successi quali Kobra e Lamette, attualmente impegnata tra i “maestri” in Ora o mai più, trasmissione televisiva di RaiUno condotta da ...

Beach volley - World Tour 2019. Passo avanti di Barboni e Puccinelli verso il main draw ma Ora serve l’impresa : Primo ostacolo superato all’esordio stagionale per Arianna Barboni e Claudia Puccinelli, che formano l’unica coppia italiana al via nel torneo femminile 1 Stella del World Tour di Phnom Penh in Cambogia, secondo appuntamento del 2019 con il circuito mondiale. La coppia azzurra, nella notte italiana, ha superato per il primo turno del torneo di qualificazione le statunitensi Gaddney/Turner con un secco 2-0. Mai in discussione il ...

Renzi Sr - difesa via social : 'mai fatture false - bancarotta o lavOratori in nero - non siamo amministratori di fatto : 'Prima o poi la verità verrà fuori' ha scritto su Facebook il padre dell'ex segretario del Pd. Lunedì sono in programma gli interrogatori di garanzia per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli

AncOra Lutsenko - il Tour dell'Oman ormai è suo : Alexey Lutsenko, Astana, ha vinto la quinta e penultima tappa del Tour dell'Oman, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Il kazako, al terzo successo nella corsa, ha preceduto sul traguardo,...

Ora o mai più - Orietta Berti demolita da Marcella Bella : 'Che razza di persona è davvero' : Prosegue anche fuori dalla diretta del sabato sera la polemica tra Marcella Bella e Orietta Berti , giurate di Ora o mai più su Raiuno. La Bella, a Chi , dichiara della collega. "Lei è una finta ...

Ora o mai più - Orietta Berti demolita da Marcella Bella : "Che razza di persona è davvero" : Prosegue anche fuori dalla diretta del sabato sera la polemica tra Marcella Bella e Orietta Berti, giurate di Ora o mai più su Raiuno. La Bella, a Chi, dichiara della collega. “Lei è una finta buonista, ma col cavolo che è buona. È dall’anno scorso che ce l’ha con me per i miei giudizi. Alla fine le

Marcella Bella contro Orietta Berti : “A Ora o mai più è una finta buonista” : Ora o mai più, Marcella Bella intervista Chi: attacco a Orietta Berti Non c’è pace tra Marcella Bella e Orietta Berti. Le due Coach di Ora o mai più continuano a punzecchiarsi puntata dopo puntata. E ora la sorella di Gianni Bella è letteralmente sbottata nell’ultima intervista concessa al settimanale Chi. “Lei è una finta […] L'articolo Marcella Bella contro Orietta Berti: “A Ora o mai più è una finta ...

Ora o mai più - Rettore chiude con la Milani : “Non ho più nulla da spartire con lei” : Ora o mai più, Donatella Rettore intervista a Chi: le parole su Donatella Milani È ufficialmente finita la collaborazione tra Donatella Rettore e Donatella Milani a Ora o mai più. Dopo lo sfogo dell’allieva nell’ultima puntata del programma, la coach ha deciso di non andare avanti. E la Rettore lo ha ribadito nell’ultima intervista rilasciata […] L'articolo Ora o mai più, Rettore chiude con la Milani: “Non ho più ...