Isola | Riccardo Fogli insulta la Romero e le dà della zoc

Blastingnews

: Isola dei Famosi 14: Clamoroso, Riccardo Fogli squalificato dal reality - Mafia_Capitale : Isola dei Famosi 14: Clamoroso, Riccardo Fogli squalificato dal reality - KontroKulturaa : Isola dei Famosi 14: Clamoroso, Riccardo Fogli squalificato dal reality - - GIOURSO : RT @Striscia: Al buon Riccardo Fogli è scappata qualche parola di troppo ?? In molti chiedono la sua squalifica. Ecco cos'è successo... http… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Le polemiche all'dei famosi non mancano mai. Se Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni si stanno godendo "l'che non c'è" nella più totale solitudine e tranquillità, lo stesso non può dirsi per gli altri naufraghi. Le tensioni, infatti, non si apprestano a ridursi, anzi. In queste ore protagonista di una nuova polemica è. Il concorrente è rimasto molto deluso dopo aver appreso di essere stato nominato da Ariadna. Per questo motivo, nel corso di uno sfogo con Paolo Brosio, le ha dato"zoc..letta". I toni e le parole sono stati decisamente troppo eccessivi. Ad ogni modo, il naufrago successivamente si è pentito e, durante un confessionale, ha ridimensionato notevolmente la situazione.Ariadnanomina, lui perde le staffe e la offende Il clima in Honduras è piuttosto agitato. Purtroppo per i concorrenti, non si fa riferimento al ...