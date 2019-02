Il “non gioco” di Allegri ha stancato la Juventus | Paratici mette gli occhi su Zidane

sportfair

: Io non gioco a tennis. Sono troppo pingue. E non mi dispiace una bella polemica tosta. Ma non accetto attacchi alla… - CarloCalenda : Io non gioco a tennis. Sono troppo pingue. E non mi dispiace una bella polemica tosta. Ma non accetto attacchi alla… - Gippa3stelle : RT @mimmopesce1: Simeone nuovo allenatore dell'Inter. Icardi: mister non gioco, sento ancora fastidio al ginocchio. Simeone:... https://t.… - MarioC1969 : @ILavatoio È vero la Juve si ama, ma non si può togliere il diritto ai tifosi di pensarla diversamente da te o da Z… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Massimilianopotrebbe essere agli sgoccioli della sua esperienza alla, la famiglia Agnelli ha dato mandato aper sondare il terreno conMassimilianoè finito sul banco degli imputati dopo la pessima prova dellasul campo dell’Atletico Madrid mercoledì sera. I bianconeri hanno perso 2-0 e rischiano di veder sfumare i propri sogni di gloria mai negati relativamente alla Champions League, davvero troppo in anticipo. Come detto, l’remissivo, impaurito e troppo poco offensivista per una squadra che punta al titolo, ha condizionato la squadra apparsa senza idee e senza gioco. Gli osservatori neutrali ed anche i tifosi più fedeli, si sono accorti di tutto ciò, inveendo contro il tecnico sui social network nelle ultime ore.Foto LaPresse/Fabio FerrariLa, con la rosa che ha a disposizione, merita ...