Consigliere leghista contro Emma Marrone: «Aprire i porti? Apri le gambe, e fatti pagare»

attualitavip.myblog

: Spero che #Emma prenda tanti soldi dalla querela contro questo consigliere leghista. Ormai questi piccoli uomini ci… - AlessiaMorani : Spero che #Emma prenda tanti soldi dalla querela contro questo consigliere leghista. Ormai questi piccoli uomini ci… - matteograndi : Ieri il maestro di Foligno che ha bullizzato il bimbo di colore. Oggi il consigliere leghista di Amelia che dice a… - rtl1025 : #EmmaMarrone offesa da un consigliere leghista, espulso ?? -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Un post su Facebook da parte di uncomunale gli è costato l’espulsione da parte del suo partito: Massimiliano Galli, militante della Lega ecomunale ad Amelia, in Umbria, sul suo profilo se l’è presa con la cantante, ‘colpevole’ di aver pronunciato dal palco in un concerto la frase «te i». «Faresti bene adle tue c… facendotiper esempio», il commento delalla notizia.«La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dalcomunale di Amelia» ha sottolineato il segretario regionale, l’onorevole Virginio Caparvi. Il quale ha annunciato la decisione «irrevocabile» di avviare sin da subito le procedure per l’espulsione di Galli dal partito. «Anche il dissenso più forte non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni delnon solo sono ...