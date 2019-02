Atletico-Juve | il padre di Simeone | ' Il gestaccio? Non gliel' ho insegnato io'

Il padre di Simeone : 'Il gestaccio in Atletico-Juve? Non l'ho insegnato io a Diego' : L'esultanza smodata di Diego Pablo Simeone dopo il gol dell'1-0 di Gimenez nel match contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. Il gesto delle mani posizionate in modo da sottolineare gli attributi è stato criticato da più parti e anche Carlos , il padre del Cholo , è rimasto spiazzato: 'Io non gliel'ho insegnato, non ...

Juve-Atletico : Simeone a rischio squalifica : TORINO - Ha ragione Diego Simeone quando, in merito all'esultanza 'pubica' di mercoledì sera a Madrid , spiega: 'L'ho fatta con il cuore'. Molto probabilmente, in effetti, non l'ha fatta con il ...

Carletto Ancelotti fa arrabbiare la Juventus : “auguro all’Atletico di vincere la Champions” : Carletto Ancelotti ha parlato del gesto di Cristiano Ronaldo, il quale ha rinfacciato ai tifosi dell’Atletico Madrid le sue 5 Champions League Carletto Ancelotti ha staccato ieri sera il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa il tecnico è stato anche interpellato sul ben noto gesto del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo, il quale ha mimato il 5 nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a ...

Juve - Ancelotti fa arrabbiare i tifosi : 'Auguro all'Atletico di vincere la Champions' : TORINO - Ancelotti fa arrabbiare i tifosi della Juventus . Il tecnico del Napoli nel post partita della sfida contro lo Zurigo in Europa League commenta le dichiarazioni del presidente dell'Atletico ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone rischia la squalifica dopo il gestaccio dell’andata : è recidivo : Diego Simeone potrebbe essere squalificato in vista della gara di ritorno tra Atletico Madrid e Juventus che si giocherà a Torino L’Uefa sta valutando con attenzione la posizione di Diego Simeone dopo la gara d’andata tra Atletico Madrid e Juventus. Il tecnico dei colchoneros, dopo la sua esultanza eccessiva, è stato preso di mira in modo vergognoso sui social, con alcuni teppisti che hanno augurato la morte a lui ed alla ...

Atletico-Juve - Simeone a rischio squalifica : oggi il verdetto sul gestaccio degli 'huevos' : Infine, l'Uefa non interviene, considerando il gesto una semplice esultanza esagerata, il modo molto personale, da taverna, ma non offensivo, di far sapere al mondo che all'Atletico «tenemos huevos», ...

Luciano Moggi ci crede in vista del ritorno con l'Atletico Madrid : 'Juve - puoi ribaltarla' : Lucianone Moggi è tornato a far sentire la sua voce all'indomani della cocente sconfitta in Champions League per 0-2 subita dalla Juventus ad opera dell'Atletico Madrid di Diego Simeone. L'ex dirigente sportivo bianconero ha espresso il suo pensiero nel corso di un'intervista rilasciata a "Tuttomercatoweb". E lo ha fatto con il classico aplomb con cui, ai tempi d'oro, affrontava infuocate trattative di mercato. 'Queste partite durano 180 ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...

Atletico Madrid-Juventus - Sacchi su Simeone : “ammiro chi da’ la vita nel suo lavoro - il suo calcio ha grande entusiasmo - sono degli eroi” : “Ammiro le persone che danno la vita nelle attività che svolgono. E Simeone e’ uno di questi, il suo calcio non e’ cosi’ armonioso, ma ha grande entusiasmo e generosità, sono degli eroi“: lo dice Arrigo Sacchi, a un Giorno da Pecora su RadioRai, intervenendo sulle polemiche per l’esultanza volgare del tecnico argentino al primo gol nella vittoria del suo Atletico sulla Juve. “La sconfitta dei ...

Atletico-Juve - commenti vergognosi contro Simeone : “tua figlia deve morire” - “speriamo ti venga un cancro” : Atletico-Juventus, vergognoso quanto sta accadendo nelle ultime ore sull’account Instagram di Diego Simeone Atletico-Juventus sta lasciando degli strascichi non da poco. vergognosi i commenti a corredo dei recenti post pubblicati da Diego Simeone, finito nel mirino delle critiche per un’esultanza decisamente eccessiva. Simeone ha sì sbagliato, ma quanto sta accadendo sui social è scandaloso: “tua figlia deve ...

Juve - il post Atletico tra critiche e speranze. E Douglas Costa... : Allegri in queste tre partite, magari già da domenica, potrebbe provare qualcosa di nuovo in vista del 12 marzo, che per il mondo bianconero è già il nuovo grande giorno. Per chi si chiede come sarà ...

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -11% - bruciati 162 milioni : Costa caro alla Juventus la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il titolo del club bianconeero in una sola seduta ha infatti bruciato 162 ...

Juve - remuntada impossibile con l'Atletico? I numeri condannano i bianconeri : Archiviato il flop di Madrid, la Juventus ha 20 giorni per allenarsi mentalmente e fisicamente a una grande rimonta che, guardando al passato, non rientra tra le sue specialità. Le era praticamente ...

La Juventus avvisa l'Atletico : «A Torino sarà battaglia» : Torino - La Juventus è già carica per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid . "A Torino sarà battaglia " questo il post pubblicato su Twitter, sul profilo ...