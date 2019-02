Suburra 2 | tutti i personaggi

davidemaggio

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Jacopo Venturiero e Filippo Nigro -La lotta per la conquista del potere di Roma sarà al centro della seconda stagione di, la serie Netflix, prequel dell’omonimo film, con protagonisti Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara ed Eduardo Valdarnini. Le riprese dei nuovi otto episodi, che verranno rilasciati domani, si sono svolte in 117 giorni in più di 100 location (tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali e le spiagge di Ostia). Ecco la descrizione didella serie:Aureliano (Alessandro Borghi). Al termine della prima stagione Aureliano è un ragazzo cambiato nel profondo: vittima di due lutti, incluso quello del padre, ha rotto con Livia (la sorella) che ha ucciso Isabel (la sua fidanzata) e che non è in grado di perdonare. Nella nuova stagione, Aureliano è al comando della famiglia, ma è solo e sta perdendo il controllo del territorio. È ...