Sampdoria - Manolo Gabbiadini pronto al derby : “quando rivedo il mio gol è una sensazione unica” : Sampdoria, Manolo Gabbiadini è tornato in doriano dopo la sua esperienza in Inghilterra tra alti e bassi: adesso testa solo a far bene in Serie A “Io non sono cambiato nel tempo. Penso sempre di essere lo stesso. Sono cresciuto rispetto alla prima esperienza alla Samp. Sono passati 3 anni. Ho fatto due anni a Napoli, in un grande club in cui ho giocato in Europa. Poi ho fatto altro 2 anni in Inghilterra. Dove sono cresciuto da un ...