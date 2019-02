Referendum | ok della Camera alla riforma | ora testo passa al Senato

Referendum propositivo - primo ok della Camera alla riforma costituzionale. Fraccaro : “Giorno storico per democrazia” : Via libera dall’Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di Referendum. Il testo è stato approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti. Ora la proposta di legge passa all’esame del Senato. Il voto contrario è arrivato dal Partito Democratico e da Forza Italia. Astenuti invece Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia. Si tratta però solo di una prima votazione, serve infatti una doppia lettura ...

Primo via libera della Camera alla riforma costituzionale sul Referendum : Sì dell'Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di referendum. Il testo, approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti, ora passa al Senato.A favore della riforma hanno votato M5S e Lega, contro Pd, FI, minoranze linguistiche, mentre Leu e Fdi si sono astenuti. Dopo che il presidente Roberto Fico ha proclamato l'approvazione, tutti i deputati di M5s hanno lungamente applaudito e alcuni di essi si ...

Napoli - de Magistris vuole l’autonomia della città : “Referendum entro fine 2019. Poi proveremo con l’intero Mezzogiorno” : Luigi de Magistris vuole la “totale autonomia” di Napoli e annuncia un referendum entro l’anno: “Per i politici antimeridionali, la pacchia è finita”, dice. “Avremo così più risorse economiche, meno vincoli finanziari, più ricchezza, più sviluppo, meno disuguaglianze”, spiega il sindaco della città partenopea. La mossa – una sorta di risposta all’intesa sull’autonomia differenziata in ...

Tav - Salvini : “Dati un po’ strani. Leggerò le carte ma resto della mia idea”. Referendum? “Io favorevole” : “Oggi ho passato quasi tutta la giornata occupandomi di pastori, stanotte mi leggo la Tav, ma chi l’ha letta mi dice che ci sono dati un po’ strani che ci confermano l’idea di andare avanti”. Lo dice Matteo Salvini, all’ingresso alla Camera per l’assemblea dei gruppi della Lega. “Se è contato come un danno il fatto che la gente consuma meno benzina perché va in treno per me quello è un vantaggio, ...

Referendum per abolire il reddito La mossa anti-Salvini della Meloni : La decisione è presa. A marzo, subito dopo l'approvazione della legge da parte del Parlamento Fratelli d'Italia lancerà la raccolta di firme per indire nella tarda primavera del 2020 il Referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Giorgia Meloni... Segui su affaritaliani.it

Il Movimento 5 Stelle prepara il “golpe” - ecco la bozza della legge “blocca Trivelle” che smentisce il Referendum del 2016 : Pronto l’emendamento “blocca trivelle” del governo, che sarà presentato nel decreto semplificazione. “Si è concluso ieri – afferma il sottosegretario allo sviluppo economico Davide Crippa – il lavoro del governo sull’emendamento al decreto semplificazione in cui si afferma che ‘le attività upstream non rivestono carattere strategico e di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità‘”. ...