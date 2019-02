Milan | Gattuso e la squadra bassa | compatta | efficace | diversa dagli altri

Straripante Piatek il re Mida del Milan di Gattuso : Top Sanabria (Genoa) – sostituisce nel migliore dei modi possibile il centravanti ceduto al Milan. Realizza il goal che dà il “la” alla rimonta genoana. Si butta su ogni pallone come il miglior Piatek. Non poteva esserci sostituto più azzeccato in casa rossoblù. Sorrentino (Chievo) – 41 anni e non sentirli. Gioca una gara da assoluto protagonista: si oppone a un siluro dal limite di Fofana, poi para un rigore a Teodorczyk ...

Milan - l'ex Gandini : 'Gattuso ha recuperato l'orgoglio di giocare per i colori rossoneri' : Umbergo Gandini , ex dirigente del Milan , parla a Sky Sport del momento dei rossoneri: 'Ero con Gattuso durante le vacanze natalizie. La situazione era particolare: era in discussione, i risultati non arrivavano, la squadra aveva perso lo smalto. Lui è ...

Milan - da Calhanoglu 'cuoricino' social a Gattuso : 'Grazie mister' : Rino Gattuso lo ha difeso da critiche e fischi, lo ha coccolato e spronato per mesi, lo ha mandato in campo quando tutti o quasi ne chiedevano l'esclusione dall'undici titolare, si è opposto ...

Milan - ora hai un Calhanoglu in più : 'Grazie Gattuso' : Ora che quella gamba finalmente ha scaricato in porta ciò di cui è capace, per il Calha si aprono scenari decisamente interessanti: Gattuso e il mondo rossonero si attendono inevitabilmente una ...

E' Gattuso l'antico segreto del Milan di successo : Ha rischiato di essere esonerato più volte lui di un qualsiasi allenatore di Zamparini o di Preziosi. Anche quando non aveva senso neppure pensarlo. Ha resistito soltanto perché ogni volta è riuscito ...

Milan - Piatek : “Gattuso è molto importante per me - mi da molta fiducia” : Milan Piatek – Il successo fondamentale sul campo dell’Atalanta ha dato un’importantissima iniezione di fiducia al Milan e ai tifosi rossoneri, lanciando il club allenato da Gattuso verso una rincorsa ai cugini neroazzurri che, ad inizio anno, sembrava improbabile. Al termine della partita sono arrivate anche le parole di uno dei protagonisti in positivo Krzysztof […] L'articolo Milan, Piatek: “Gattuso è molto ...

Milan e quel fenomeno chiamato Piatek - Gattuso : "A Bergamo tre punti importanti" : All'inizio della sua avventura italiana, Piatek sembrava un fenomeno da baraccone da tanto segnava, ma i detrattori sostenevano che presto si sarebbe esaurito. Con il passaggio al Milan e tutti i ...

Milan - Gattuso : "Grandissima partita. E fortunati a segnare al 45'..." : un Rino Gattuso sorridente e soddisfatto. Il suo Milan ha vinto una gara fondamentale contro l'Atalanta per la rincorsa a un posto nella prossima Champions. "Abbiamo fatto una grandissima partita - ...

Atalanta-Milan - Gattuso : 'Piatek vive per il gol. Ho sempre creduto in Calhanoglu' : Il Milan non si ferma e ingrana il settimo risultato utile consecutivo. La vittoria di Bergamo , 3-1 all'Atalanta, è di quelle pesanti: battuta una diretta concorrente per il quarto posto e ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “C’è grande voglia. Piatek vive per il gol” : Atalanta-Milan 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria ottenuta contro l’Atalanta: “Ci riposiamo due giorni poi pensiamo all’Empoli. Gli attaccanti esterni fanno un grande lavoro, stiamo attraversando un buon momento fisico, c’è voglia, veemenza, dobbiamo continuare su questa strada”. Sulla squadra: […] L'articolo ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “abbiamo vinto grazie alla voglia di sacrificio” : Successo importante per il Milan in chiave Champions League contro l’Atalanta, ecco le parole di Gattuso ai microfoni di DAZN: “abbiamo fatto una grandissima partita, anche fortunati a segnare alla fine del primo tempo, nel secondo tempo grande partita. La voglia di sacrificarci è il nostro punto di forza al momento ma la testa è già rivolta alla prossima gara contro l’Empoli. Il primo tempo? Cercavamo troppo Piatek ma ...

Milan - Paquetà : 'Mi sto adattando velocemente grazie a Gattuso' : Paragone con Kakà ? Come ho già detto Kakà il mio idolo, il migliore del mondo. Lui ha avuto la sua carriera, spero di ottenere gli stessi risultati'. Giacomo Giuffrida Redazione MilanLive.it ...

Milan - Paquetà : 'Mi adatto in fretta grazie a Gattuso. Il paragone con Kakà...' : E' stato il migliore del mondo: però lui ha avuto la sua carriera, spero di ottenere gli stessi risultati'.

Atalanta Milan formazioni probabili - Gasp e Gattuso per la Champions : Atalanta Milan formazioni – E’ una sfida importantissima quella che sabato sera metterà di fronte Atalanta e Milan. Le due formazioni sono in piena corsa per il quarto posto (ultimo piazzamento valido per la partecipazione alla fase a gironi della prossima UEFA Champions League), e la gara dell’Atleti Azzurri d’Italia potrebbe dire molto in questo […] L'articolo Atalanta Milan formazioni probabili, Gasp e Gattuso per la Champions è stato ...