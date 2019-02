Maugeri | pg Cassazione | giusto massimo della pena per Formigoni

agi

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Rigettare il ricorso dell'ex presidenteRegione Lombardia Roberto, accusato di corruzione nell'ambitovicenda dei presunti fondi nerifondazionee dell'ospedale San Raffaele, per il quale "èil". Lo ha chiesto il sostituto pgLuigi Birritteri, nella sua requisitoria davanti ai giudicisesta sezionele chiamati a decidere sui ricorsi presentati dalle difese contro la sentenza emessa in appello a Milano nello scorso settembre, che aveva condannatoa 7 anni e 6 mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, aumentando lache gli era stata inflitta in primo grado, pari a 6 anni.