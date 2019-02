Giallo figlia ex ambasciatore | Salvini | ' Non riferisco in aula'

Blastingnews

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Undiplomatico sta scuotendo il governo italiano. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto alla 17ennedi Jo Song-gil, exnordcoreano a Roma. Secondo Thae Yong-ho, diplomatico un tempo in servizio a Londra, la ragazzina è stata rimpatriata a forza, mentre la Farnesina in una nota ha sostenuto che la giovane aveva fatto richiesta di rientrare per tornare dai nonni. Nelle scorse ore la sinistra (sostenuta anche da Cinque Stelle e Amnesty International), ha chiesto al ministro dell'Interno Matteodi riferire in Parlamento.Questione di ambasciate Matteonon ha intenzione di riferire inrelativamente alla scomparsa delladell'ex: "In Parlamento - ha spiegato dai microfoni di Radio Anch'io - vado a riferire per quello è di mia conoscenza e di mia competenza". "Di questa vicenda - ha poi puntualizzato - non ne sapevo un ...