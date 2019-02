Germania | frena l' inflazione nel mese di gennaio

Crescita - Ue taglia stima Pil Italia a +0 - 2% nel 2019 : “Frena per calo investimenti”. Crollano anche Germania e Olanda : Nel 2019 il Pil Italiano “scenderà a +0,2%, considerevolmente meno di quanto anticipato” nelle previsioni autunnali (+1,2%): lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime sulla Crescita. La revisione, la più ampia in Ue, conferma l’Italia come fanalino di coda dell’Unione. “Tra i maggiori stati membri, revisioni al ribasso della Crescita sono state considerevoli” anche per “Germania e Olanda“. Il ...

Tutti i motivi della frenata dell'industria in Germania : Ma le teste d'uovo dei centri studi non si stracciano le vesti e restano moderatamente ottimisti: 'Al di là di questi fattori speciali, l'economia tedesca si sta ancora sviluppando solidamente', ha ...

Brusca frenata attesa anche per la Germania : Il Ministro dell'Economia Peter Altmaier ha elencato le criticita' del momento, dalla Brexit, il Regno Unito e' al terzo posto, a parimerito con la Cina, dopo gli Usa e la stessa Germania, come ...

La Germania frena sulla missione Sophia : «Linea Italia troppo dura». Salvini : nessun problema : Sia Conte che Moavero hanno infatti derubricato i battibecchi tra Roma e Parigi a 'discussione politica', considerando i toni accesi parte della retorica elettorale man mano che il voto europeo si ...

Migranti - la Germania frena sulla missione Sophia : «Linea dell'Italia troppo dura». Salvini : «Non è un problema» : La decisione della Germania di stoppare la partecipazione alla missione europea Sophia sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza dei Migranti dalle navi....

Frena la crescita della Germania nel 2018 - Pil +1 - 5% : Roma, 15 gen., askanews, - Rallenta nel 2018 la crescita in Germania, che comunque mette a segno il nono rialzo annuale consecutivo. Lo certifica l'Ufficio di statistica federale, indicando che lo ...

Frena la locomotiva tedesca. Germania a rischio recessione : L'ultimo dato negativo in ordine di tempo è arrivato ieri dall'Ufficio federale di statistica Destatis, l'Istat tedesco. Nel mese di novembre le esportazioni dalla Germania sono calate dello 0,4% ...

Germania : indice IFO in frenata più del previsto. Borse in rosso : Nuovi segnali di incertezza per l'economia tedesca sono arrivati questa mattina dall'indice IFO che a dicembre a segnato un calo maggiore del previsto. L'indice sulla fiducia delle imprese tedesche nel mese in corso si è attestato a ...

