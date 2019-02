Facebook per Android | blocco tracking propria posizione ad app chiusa

Copyright - Facebook condannata per i link a una pagina : immagine: Pixabay Non è certamente un momento facile per Facebook sul piano giudiziario. Dopo le recenti accuse da parte della Federal trade commission americana per il caso Cambridge Analytica, a causa del quale rischia di pagare fino a 2 miliardi di dollari di multa, ieri il gigante dei social network è stato condannato dal Tribunale di Roma nell’ambito di una causa con Mediaset per violazione di Copyright e diffamazione. A quanto si legge sul ...

Facebook per Android ora consente di bloccare il tracciamento della posizione quando l’app è chiusa : Il team di Facebook ha annunciato l'introduzione di un nuovo controllo per la privacy nell'applicazione destinata agli smartphone Android L'articolo Facebook per Android ora consente di bloccare il tracciamento della posizione quando l’app è chiusa proviene da TuttoAndroid.

Il messaggio che Tiziano Renzi ha scritto su Facebook per difendersi dalle accuse nei suoi confronti : Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attualmente agli arresti domiciliari con le accuse di bancarotta fraudolenta, false fatturazioni e fallimento doloso di tre cooperative, ha scritto un messaggio su Facebook per difendersi dalle accuse nei suoi confronti. Nel

