“È solo mal di pancia” | ma scopre che è un tumore al rene | a 6 anni è in fin di vita

Top & flop - Atletico Madrid-Juventus : si salva solo Szczesny - male Allegri e Ronaldo : ... Szczesny, l'ex vice di Buffon alla sua prima grande partita a eliminazione diretta da titolare della Juve, sarà pronto? Potrà guardare in faccia Oblak, uno dei portieri migliori al mondo, e giocare ...

Mauro Icardi non sta male - l’Inter però pensa solo al Rapid : Mauro Icardi malato immaginario? Per il web non ci sono dubbi. Ma forse neanche sul piano medico. “Gli accertamenti non

La divisione in tanti staterelli può solo fare male all’Italia : “La divisione in tanti staterelli può solo fare male all’Italia. La materia istituzionale deve mettere tutti d’accordo, non è possibile

Napoli - è tornato il mal di gol : col Toro di Mazzarri è solo 0-0 : Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Torino. Una gara che gli azzurri non riescono a sbloccare contro una difesa chiusa. Gli azzurri scivolano a -13 dalla Juve. Cinque minuti di batti e...

"Salvini è un agitatore populista - Di Maio solo un politico normale". Intervista al prof. Marco Tarchi : Se, come dice la Costituzione, il popolo è, o deve essere, sovrano, allora va da sé che tutta la partita elettorale si giochi sempre nel riuscire a interpretarne al meglio gli umori, le passioni, addirittura le perversioni. E se, fino a qualche anno fa, questo interprete rispondeva al nome di Beppe Grillo, le ultime regionali in Abruzzo hanno confermato che adesso, lo scettro populista, è passato saldamente nelle mani di ...

Malattie cardiovascolari : gli screening “non servono solo a verificare se la pressione è alta” : Da oggi al 17 febbraio, riparte “Cardiologie aperte“: oltre 150 strutture offrono in tutta Italia screening gratuiti alla popolazione. “Partendo dal fatto che in Italia ogni anno si registrano 240 mila morti per Malattie cardiovascolari, anche quest’anno abbiamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione“, spiega all’Adnkronos Salute Michele Massimo Gulizia, presidente della ...

Milan - l'amico di Balotelli che piace a Maldini e Leonardo : 'È solo una questione di tempo' : 'È solo questione di tempo' ha scritto su Instagram, e sta a vedere che alludesse proprio al futuro e al Milan, Allan Saint-Maximin, 22 anni il prossimo 12 marzo, primo colpo - dicono - della prossima ...

Colto da un malore dopo il lavoro - aveva solo 40 anni : Colto da un malore dopo il lavoro, aveva solo 40 anni. La tragedia ieri sera, mercoledì 6 febbraio 2019 a Montanaro. Gilberto Cecco Colto da un malore dopo il lavoro Era appena arrivato a casa da ...

Quattroruote Day - Giovani e auto : bene le elettriche (ma solo con lincentivo) - male gli Adas : Che cosa pensano i Giovani dellautomobile, delle elettriche o dei sistemi di assistenza alla guida? Se ne è parlato tanto, spesso banalizzando il tema e tirando in mezzo il solito smartphone cannibale, pronto a fagocitare tutti gli altri interessi. Si è fatto intuire che lautomobile, soprattutto quella privata, non rientra più nei desideri di ventenni e trentenni, e che siamo di fronte alla fine di uno status symbol. La realtà, però, è un po più ...

Polveriera Juventus - i problemi non sono solo in difesa : così Allegri ha appiattito Cristiano Ronaldo - il campionissimo “normalizzato” : Cristiano Ronaldo non è più Cristiano Ronaldo: i problemi della Juventus non sono soltanto in difesa, dove con il ritorno di Bonucci e Chiellini si ricomporrà la retroguardia meno battuta d’Italia e una delle più solide d’Europa. Lì davanti c’è un problema forse più grande, perchè quel CR7 arrivato per conquistare la Champions, con la maglia della Juve non ha fatto vedere un briciolo di quello che faceva a Madrid. ...

Maltempo - esonda il Reno : parla uno dei carabinieri feriti - “lì pensi solo ad aiutare” : “In quei momenti, non pensi ai rischi che corri tu, ma pensi a quello che sta succedendo e a trovare una soluzione. pensi a come risolvere un problema. Tornerò subito al lavoro”. Così il maggiore Elio Norino, comandante dei carabinieri della Compagnia Bologna Borgo Panigale, ripercorre le ore di emergenza di questo pomeriggio, nelle campagne di Castel Maggiore dove e’ esondato il fiume Reno. Norino aveva gia’ sofferto, in ...

Bari. Il calvario di una malata di tumore : “8 mesi per un esame - solo 10 giorni se paghi 1.600€” : La denuncia del consigliere del Movimento 5 Stelle Mario Conca in merito alla vicenda di una paziente oncologica, 76enne di Valenzano. La replica del Policlinico: "La attese non superano i sei mesi, valuteremo il caso".Continua a leggere

«È solo mal di pancia» - la mandano a casa e muore. L'autopsia : in grembo aveva un feto senza vita. «Un'ecografia l'avrebbe salvata» : «È solo mal di pancia», ma Anna Siena aveva in grembo un feto senza vita. La donna di 36 anni è morta lo scorso 18 gennaio nell'ospedale Vecchio Pellegrini di...