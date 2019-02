Dreams in Accesso Anticipato dalla Primavera 2019

gamerbrain

: Dreams: l'Accesso Anticipato arriva su PlayStation 4 in primavera - infoitscienza : Dreams: l'Accesso Anticipato arriva su PlayStation 4 in primavera - gamesblogit : Dreams: la versione in Accesso Anticipato esce in primavera su PS4 - VG247it : Dreams uscirà su PS4 la prossima primavera in versione Accesso Anticipato - -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Uno dei titoli più ambiziosi e attesi delè indubbiamente, l’ultima fatica del team Media Molecule (autori di Little Big Planet). Sony è lieta di annunciare che il gioco sarà disponibile ina partirein esclusiva PS4 al costo di 29,99 euro tramite il Playstation Store.arriva in AccesoSiobhan Reddy, Studio Director presso Media Molecule, ha dichiarato:“Durante la nostra beta abbiamo visto i giocatori creare una gamma indescrivibile di cose. Intelligenti puzzle-platform, lunatiche avventure in prima persona, splendidi dipinti interattivi, film super affascinanti e tante altre cose incredibili. Anche se è quello che in fondo speravamo, non avevamo idea di quanto sarebbero stati geniali e meravigliosi i risultati (e ci siamo anche ...