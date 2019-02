Atletico-Juve | commenti vergognosi contro Simeone | “tua figlia deve morire” | “speriamo ti

Atletico Madrid-Juventus - Sacchi su Simeone : “ammiro chi da’ la vita nel suo lavoro - il suo calcio ha grande entusiasmo - sono degli eroi” : “Ammiro le persone che danno la vita nelle attività che svolgono. E Simeone e’ uno di questi, il suo calcio non e’ cosi’ armonioso, ma ha grande entusiasmo e generosità, sono degli eroi“: lo dice Arrigo Sacchi, a un Giorno da Pecora su RadioRai, intervenendo sulle polemiche per l’esultanza volgare del tecnico argentino al primo gol nella vittoria del suo Atletico sulla Juve. “La sconfitta dei ...

Juve - il post Atletico tra critiche e speranze. E Douglas Costa... : Allegri in queste tre partite, magari già da domenica, potrebbe provare qualcosa di nuovo in vista del 12 marzo, che per il mondo bianconero è già il nuovo grande giorno. Per chi si chiede come sarà ...

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -11% - bruciati 162 milioni : Costa caro alla Juventus la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il titolo del club bianconeero in una sola seduta ha infatti bruciato 162 ...

Juve - remuntada impossibile con l'Atletico? I numeri condannano i bianconeri : Archiviato il flop di Madrid, la Juventus ha 20 giorni per allenarsi mentalmente e fisicamente a una grande rimonta che, guardando al passato, non rientra tra le sue specialità. Le era praticamente ...

La Juventus avvisa l'Atletico : «A Torino sarà battaglia» : Torino - La Juventus è già carica per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid . "A Torino sarà battaglia " questo il post pubblicato su Twitter, sul profilo ...

Diego Godin - gol e prestazione solida nella vittoria dell'Atletico contro la Juventus : Diego Godin, difensore uruguaiano classe 1986, nella vittoria di ieri sera dell'Atletico Madrid sulla Juventus ha stupito tutti con una prova di solidità e carattere, a cui ha aggiunto un gol che rende il passivo piuttosto pesante in vista del ritorno. Finisce 2 a 0 al Wanda Metropolitano e il tutto arriva a poche ore dall'annuncio di Sky, secondo cui è ormai fatta per il suo trasferimento all'Inter per la prossima stagione. Uno dei sovrani ...

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -9% : dopo un lungo rally che ha portato il titolo Juventus verso i massimi storici, tonfo in Borsa per la Juventus. Ad aver causato il crollo della squadra bianconera sui mercati è la sconfitta in ...

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle bianconere : Dybala sbaglia tutto. La febbre frena Pjanic : SZCZESNY - voto: 6,5 L'incubo di Griezmann: salva tutto quel che può, ma nel finale crolla anche lui. DE SCIGLIO - voto: 5,5 Rischia grosso su Diego Costa e fatica a resistere agli assalti Colchoneros.

Champions : Atletico Madrid-Juve 2-0; si complica cammino bianconero : La Juventus 'stecca' la prima agli ottavi di Champions e all'andata a Madrid incassa due gol pesanti dall'Atletico, non impossibili ma difficili da recuperare. Alla sfida degli ottavi Allegri, 'orfano' di Khedira operato al cuore, schiera il 4-3-3 col tridente Dybala, Ronaldo, Mandzukic. In mezzo al campo Bentancur, Pjanic e Matuidi. De Sciglio e Alex Sandro esterni con Chiellini e Bonucci al centro della difesa. Spagnoli subito all'attacco con ...

Atletico Madrid-Juventus 2-0 - il presidente spagnolo attacca Ronaldo : Atletico MADRID JUVENTUS – Una serata da sogno quella di ieri per i tifosi dell’Atletico Madrid. Una serata da incubo, invece, per i supporters bianconeri. Al Wanda Metropolitano, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, è andata in scena quella che è forse la miglior recita collettiva dei materassai, a fronte di una delle […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus 2-0, il presidente spagnolo attacca Ronaldo ...

Juventus - Ronaldo : 'Io ho vinto 5 Champions - l'Atletico 0' : "Ho vinto cinque Champions, l'Atletico zero. Io cinque, l'Atletico zero". Dopo il 2-0 subito in casa dall'Atletico Cristiano Ronaldo si sfoga così in zona mista di fronte ai giornalisti mimando il ...

Champions - stampa : ''Atletico mette alle corde la Juve'' : MADRID - 'Este Atletico mete medio'. Dice bene 'Marca'. I colchoneros non soltanto hanno messo paura alla Juventus , ma l'hanno anche dominata mettendo due palloni alle spalle di Szczesny e di ...

Champions League - Morata dopo Atletico-Juve : 'Il Var mi rompe sempre le scatole' : La Juve è ancora la favorita, andremo su uno dei campi più difficili del mondo. Ma abbiamo un vantaggio importante. Esultanza? Volevo esultare qua perché per me significava tanto, ma non lo rifarei...

Ascolti tv - Atletico Madrid – Juventus di Champions sfiora i 7 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time L’amara trasferta di Champions League per la Juventus sconfitta in casa dell’Atletico Madrid con il secco punteggio di 2 a 0 si traduce negli Ascolti di Prime time comunque nel successo di Rai1 che fa segnare 6 milioni 878 mila spettatori ed uno share pari al 25.5%. L’incontro è stato il programma più visto della prima serata tv essendo riuscito a distanziare nettamente la sesta puntata de L’Isola ...