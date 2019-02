Napoli - preso Raffaele Stolder : rapinava rolex con Nunzio Giuliano : In trasferta da Napoli e Torino per rapinare orologi di lusso ai passanti. Raffaele Stolder, 33 anni, rampollo dell'omonimo clan, è stato arrestato dalla polizia su disposizione di un gip del ...

Napoli - clochard preso a calci : si cercano gli aggressori in un video finito su Instagram : Un video dalla crudeltà inaudita è stato registrato, probabilmente qualche mese fa, nella provincia di Napoli da parte di alcuni adolescenti. Nelle scorse ore il filmato è diventato virale grazie all'indignata ricondivisione da parte di un giovane imprenditore che adesso chiede che vengano individuati i responsabili. Il tutto, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, si è consumato nell'area di Soccavo, dove un uomo senzatetto è ...

Napoli - col vestito di Halloween sparò e uccise la persona sbagliata : preso dopo 8 anni : La Squadra Mobile della Questura di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Direzione distrettuale ...

Napoli - De Laurentiis show : “sorpreso dall’assenza di tifosi allo stadio. Hamsik? Ci sono inesattezze” : Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato del ritiro in Trentino ed anche della situazione legata all’addio di Hamsik “Voi oggi siete venuti qui per sapere di Hamsik, ma ve la prendete in quel posto. Su Hamsik parleremo a tempo debito e sarete riconvocati. sono state dette e scritte tante inesattezze. A tempo debito faremo chiarezza”. Quest’oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deluso tutti coloro i quali ...

Napoli - Zielinski ci ha preso gusto : "Martedì in Coppa Italia vinciamo noi" : Piotr Zielinski, 24 anni. AFP Rimane l'amarezza, perché il coraggio di Carlo Ancelotti non è stato condiviso fino in fondo dalla squadra. Il Napoli è sceso in campo a San Siro con la formazione più ...

Stese e raid armati nel cuore di Napoli : preso 'tiger' - il boss del tatuaggio alla nuca : Si aggiusta bene il passamontagna, si tira su i pantaloni della tuta, sa bene che è inquadrato da almeno un paio di telecamere che coprono la zona. Piazza la bomba, la fuga per raggiungere il complice ...

Napoli - Allan si sente preso in giro : Il Corriere dello Sport titola sul caso Allan: Parigi tace, De Laurentiis aspetta, Allan si sente preso in giro. ''Ragazzi, non vado da nessuna parte'. L'uomo del mercato di gennaio, lusingato da un'offerta faraonica ...

Calciomercato Napoli : preso Pablo Fornals dal Villarreal : Calciomercato Napoli, Fornals / Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il Napoli avrebbe concluso l’operazione con il Villarreal per l’arrivo di Pablo Fornals. Il classe ’96 fa parte della Nazionale spagnola Under 21 e sempre secondo il quotidiano spagnolo sarebbe costato al Napoli poco meno di 30 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria e battendo la concorrenza dell’Arsenal. Il Villarreal, ...

Dalla Spagna : colpo Napoli - preso il centrocampista Fornals dal Villarreal : Dalla Spagna arriva una clamorosa novità di mercato che riguarda il Napoli . Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' il club di De Laurentiis è ai dettagli per l'arrivo alla corte di Ancelotti ...

Calciomercato Napoli - preso Kiyine dal Chievo : arriverà a luglio : Sul mondo azzurro si è abbattuto prepotentemente l'uragano PSG, che vorrebbe privare Ancelotti di Allan già a a gennaio. L'eventuale perdita del brasiliano sarebbe un brutto colpo, con il Napoli che ...

Infilzato con una katana e bastonato - preso a Napoli il secondo responsabile : I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare per concorso in tentato omicidio emessa dal G.i.p. di Napoli su richiesta della locale procura ...

Ds Bayern Monaco : 'Preso Pavard'. Piaceva al Napoli : Monaco DI BAVIERA - Benjamin Pavard è un nuovo giocatore del Bayern Monaco . Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore sportivo della società bavarese, Hasan Salihamidzic . Il terzino, campione del ...

Napoli - sorprende il rivale con l'ex e lo colpisce con una katana : preso : Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli hanno sottoposto a fermo E.G., 34 anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato dall'uso delle ...

Giovane e incensurato. Preso l'ultra del Napoli che guidava l'auto killer : ... la Procura si ripromette di chiarirne le dinamiche e le responsabilità, e non è detto che l'inchiesta non si allarghi all'intero tema della commistione tra tifo, criminalità e politica nella Nord di ...