Matteo Salvini e la foto del barcone carico di immigrati rimandato in Libia : "Bene così" : "La Guardia costiera libica ha recuperato circa 120 persone e le sta riaccompagnando verso un porto della Libia", annuncia Matteo Salvini con un post su Twitter a cui allega una fotografia di un barcone carico di immigrati. "Partiti, individuati, salvati, riportati indietro", sottolinea. E commenta:

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

Diciotti - i magistrati gettano la maschera : vogliono solo la testa di Matteo Salvini - Di Maio & Co archiviati : La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premier Giuseppe Conte, per il vicepremier grillino Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti. I magistrati hanno già notificato la richiesta a Palazzo Chigi quattr

Emmanuel Macron e Matteo Salvini - ci penso io! La proposta di Carla Bruni : In copertina sul magazine Elle, in uscita domani, 21 febbraio, si sono le modelle Cindy Crawford, Carla Bruni, Elle Macpherson e Maria Carla Bosconom, quattro modelle che hanno un rapporto speciale con la rivista di moda. Tra le altre cose, la moglie di Nicolas Sarkozy Carla Bruni racconta: "Ho iniziato a fare la modella sognando la copertina di Elle. Uno dei miei primi servizi fotografici fu proprio per Elle Francia, ricordi indimenticabili". E ...

Kim Jong-un fa rapire la figlia del dissidente a Roma - caos al governo : fango M5s contro Matteo Salvini : Si apre un clamoroso caso diplomatico, che parte dalla Corea del Nord e arriva a minare gli equilibri del governo italiano. Il punto è che la figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore nordcoreano in Italia, lo scorso novembre sarebbe stata rimpatriata a forza dall'Italia mentre cercava di ricongiungers

Matteo Salvini - il big grillino confessa : 'Cosa hanno ottenuto Di Maio e Casaleggio per salvarlo' : Il 'do ut des' potrebbe riguardare non soltanto argomenti che sono nell'agenda del governo, come l'Autonomia alle regioni del Nord che, sono in molti a scommetterlo, verrà 'ritardata' oltre le ...

Le Iene - Mahmood e Matteo Salvini a confronto : il colpaccio e il finale impensabile del servizio : Ci volevano gli inviati de le Iene perché Alessandro Mahmood e Matteo Salvini facessero 'pace' , si fa per dire, perché la guerra non c'è mai stata, . La 69esima edizione del Festival di Sanremo forse ...

Gridarono “buuu” a un comizio di Matteo Salvini : due ragazzi denunciati : Due giovani sardi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver protestato per il modo in cui le forze dell'ordine li avevano bloccati durante un comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini a Oristano. Sempre in Sardegna, una ragazza è stata multata per aver affisso dei volantini che criticavano il leader leghista.Continua a leggere

Europee : Matteo Salvini 'corteggia' i socialisti romeni e dice no al gruppo unico con M5S : Le elezioni Europee 2019 sono ormai alle porte ed i 27 Stati membri si preparano al voto. E mentre il Movimento Cinque Stelle è ancora alla ricerca di partner, la Lega di Matteo Salvini pare muoversi su un doppio binario. Il segretario del Carroccio, infatti, sta cercando alleati all'interno del prossimo europarlamento, ma non solo; dopo essersi avvicinato a Ungheria e Polonia, ha invitato Bucarest ad aderire al gruppo sovranista. Il ...

Arresto genitori Renzi - Matteo Salvini : “Da avversario politico non ho nulla da festeggiare” : Matteo Salvini commenta in radio a Rtl l'inchiesta giudiziaria che coinvolge i genitori di Matteo Renzi: "Sicuramente da avversario politico non ho niente da festeggiare perché le battaglie le voglio vincere con i fatti, voglio che gli italiani dicano che Salvini è meglio di Renzi non perché gli arrestano gli anziani genitori"Continua a leggere

Pure l'Antitrust contro Matteo Salvini : 'No alla tassa sulle rimesse degli immigrati' : contro le politiche di Matteo Salvini ora scende in campo anche il Garante della concorrenza e dei consumatori , che mette nel mirino la tassa dell'1,5% sui money transfer , sistema utilizzato dagli ...

