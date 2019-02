L' impegno civile di Giuseppe Fiorello | eroe quasi per caso

Carmine Bruschini di Braccialetti Rossi in Liberi di Scegliere - storia vera d’impegno civile : anticipazioni dal cast - trama e promo : Con protagonisti Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo e Carmine Bruschini di Braccialetti Rossi, il 22 gennaio va in onda su RaiUno Liberi di Scegliere, il film diretto da Giacomo Campiotti che racconta la vera storia di un progetto nato a Reggio Calabria per iniziativa di Marco Lo Bianco, giudice del Tribunale dei minori che decide di intervenire per togliere alle famiglie appartenenti alle cosche i loro figli affinché crescano in un ambiente ...

Emma Bonino : "L'impegno civile non si sostituisce coi click. Usciamo di casa - combattiamo la pigrizia - diventiamo cittadini" : "Potete scegliere l'associazione che volete, occuparvi di ambiente o di qualsiasi altra cosa. Ma non pensate di aver sostituito l'impegno civile coi click. Usciamo di casa, combattiamo la pigrizia, diventiamo cittadini". Emma Bonino ha concluso con queste parole la lezione tenuta il 14 gennaio al Teatro Parenti di Milano, nel corso di un evento organizzato dall'associazione no profit "The Circle Italia".La leader di +Europa è stata ...