Il 30 marzo parte Ballando con le stelle | Antonio Razzi concorrente

Leolandia - il 16 marzo parte la nuova stagione : ecco tutte le novità : ... Leo il simpatico leoncino amico del parco e la graziosa gattina Mia, le avventure tra pirati e cowboy, fate e acrobati, spettacoli e animazioni itineranti e giostre dove scatenarsi su spericolati ...

Ligabue presenta Start a Reggio Emilia : come partecipare all’evento di marzo : Ligabue presenta Start a Reggio Emilia, in anteprima per una selezione di fan. L'evento è atteso per il prossimo 8 marzo all’Italghisa di Reggio Emilia e sarà aperto agli addetti ai lavori e ad un numero ristretto di sostenitori del Liga, selezionati attraverso due modalità, i cui dettagli sono disponibili di seguito. L'evento esclusivo di Ligabue a Reggio Emilia è organizzato in collaborazione con Spotify e proprio tramite Spotify alcuni fan ...

Agenzia Spaziale Europea di Frascati : il 5 marzo parte il corso sull’evoluzione stellare : Prederà il via martedì 5 marzo alle ore 20:30 presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA -ESRIN) di Frascati il corso “Evoluzione stellare e sistemi di stelle” organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), in collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani (UAI). Il corso, articolato in sei lezioni multimediali, si inserisce nell’ambito della Scuola di Astronomia dell’ATA, vero fiore all’occhiello del ...

Anticipazioni Un posto al sole al 1° marzo : Franco aggredito e picchiato - Elena parte : La prossima settimana nella soap Un posto al sole accadrà davvero di tutto. Tra le altre cose, Adele penserà di riavvicinarsi a Manlio mentre Valerio sarà allontanato da Elena e Marina a seguito di un tragico evento. Vediamo insieme quello che accadrà la prossima settimana, nonché le trame dal 25 febbraio al 1° marzo 2019. Upas, le trame della prossima settimana Valerio e Simona si recheranno in carcere a trovare Vera e questo li farà ...

A marzo parte la stagione di MotoGp 2019 ma Marquez ha un nuovo temibile nemico : "La moto è già a un buon punto" Ma il lavoro di potenziamento di una moto già vincente ha conquistato il campione del mondo. "Stiamo lavorando molto sull'uscita dalle curve, ma a volte su questo ...

Gomorra 4 - il 29 marzo riparte la serie su Sky Atlantic : sarà composta da dodici episodi : Tra un paio di mesi partirà la quarta stagione della seguitissima serie tv ''Gomorra'', ispirata al mondo descritto da Roberto Saviano nell'omonimo romanzo, che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico da casa. La quarta serie partirà su Sky Atlantic il 29 marzo 2019 e sarà composta da un totale di 12 episodi distribuiti in sei puntate. La serie è prodotta da Sky, Cattleya e Fandango con la partecipazione di Beta Film. La nuova serie ...

Il tour europeo di Capo Plaza parte il 5 marzo e passa per Milano : biglietti in prevendita : parte il 5 marzo da Berlino il tour europeo di Capo Plaza che farà tappa anche in Italia per una sola serata, a Milano. 10 giorni dopo aver conquistato il doppio disco di platino per l'album d'esordio 20, Capo Plaza annuncia il suo primo tour europeo che avrà una tappa finale in Italia, il 26 marzo. Ad accogliere il live del rapper salernitano sarà l'Alcatraz di Milano e i biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita su ...

Gomorra 4 riparte il 29 marzo : nel primo trailer Genny Savastano è solo come mai prima : L’attesissima quarta stagione di Gomorra (QUI alcune anticipazioni), la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film, arriva sugli schermi di tutta Italia a partire dal 29 marzo 2019. I nuovi dodici episodi debutteranno su Sky Atlantic, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione, contenute all’interno del primissimo trailer ufficiale, che ...

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

Ecotassa auto - soglia di CO2 alzata a 160 g/km per salvare le utilitarie. Si parte a marzo : ROMA - Arriva la riformulazione dell'Ecotassa per le auto inquinanti e per l'ecosconto per quelle ecologiche. Il sottosegretario alle infrastrutture Michele dell'Orco, al Senato, ha...

Ciclismo - Wout van Aert da marzo farà parte del team Jumbo Visma : Dopo tante voci, ecco l’ufficialità: il ciclocrossista belga Wout Van Aert vestirà la maglia del team Jumbo Visma, e lo farà per la prima volta a partire dal mese di marzo, come conferma il sito tuttobiciweb. L’annuncio è arrivato direttamente dalla squadra ciclistica olandese, andando a chiudere mesi di parole che stavano per sfociare in un vero e proprio caso. Il tutto era nato da quando il campione del mondo di ciclocross aveva ...

Di Maio : «Pensioni - quota 100 parte a febbraio. Reddito di cittadinanza a marzo» : di Paolo Decrestina di A- A+ Stampa Email quota 100 a febbraio. Reddito a marzo. Tempi certi dettati da una manovra ancora non certa. Luigi Di Maio stila il cronoprogramma delle misure bandiera giallo-...

Di Maio : «Quota 100 parte a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Pensioni - bloccate le rivalutazioni|Video : Il vice premier parla delle misure centrali della manovra: «Siccome partono un po’ dopo costeranno un po’ di meno». Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»