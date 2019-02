Dal latte all' olio | un Paese in guerra

Matteo Salvini prende in mano il dossier latte : "Minimo 1 euro al litro o non mi alzo Dal tavolo" : Matteo Salvini prende in mano il dossier latte e si schiera con i pastori sardi che da giorni protestano ad oltranza. "Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul latte fino a quando non lo ottengo" ha detto il vice premier Matteo Salvini, intervenuto alla presentazione del Rapporto di Agromafie 2018, a proposito della riunione convocata questo ...