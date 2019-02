Facebook Condannata per link a Contenuti protetti da una causa Mediaset : Ancora un passo avanti nella protezione dei contenuti prodotti dagli editori. Per la prima volta in Italia, Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d'autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma. Questa svolta nella giurisprudenza italiana a tutela del copyright nasce da una causa avviata da...

Con una canna da pesca in mano non ci batte (quasi) nessuno : Il cinguettìo twitter dal Sud Africa annuncia un oro, quattro argenti e due bronzi italiani ai Mondiali in quattro specialità: long casting, pesca al colpo, pesca con feeder e surf casting a coppie! I riflettori si accendono così sulla pesca sportiva azzurra, che è abituata a primeggiare, contro i tradizionali rivali inglesi, e quindi contro spagnoli, romeni, bulgari e statunitensi. A dispetto di un calo dei praticanti, oggi circa 190 ...

Bulgari - una festa di celebrities : anniverario Con Bella Hadid - Matteo Bocelli e Jasmine Sanders : Fiaccole nella cavea. Sventagliare di fari sulle cupole dell'Auditorium Parco della Musica. Party rock&chic. Compleanno glam&global. Con maratona di celebrities, cantanti e dj che hanno come parola d'...

A Melegnano - in provincia di Milano - sono stati trovati diversi graffiti razzisti Contro una famiglia che ha adottato un giovane senegalese : Lunedì mattina a Melegnano, in provincia di Milano, una coppia di coniugi che ha adottato un giovane senegalese ha trovato per la seconda volta in una settimana dei graffiti razzisti nell’androne del proprio palazzo. Era successo la prima volta l’11

U&D - Giulia durante un incontro Con una fan avrebbe confermato che Lorenzo non l'ha scelta : Il conto alla rovescia sulla scelta di Lorenzo Riccardi è ufficialmente iniziato. I fan di Uomini e Donne attendono con grande curiosità di scoprire la decisione del tronista, che nei mesi trascorsi nel programma si è lasciato conquistare dalle corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Soltanto la puntata speciale, che verrà trasmessa in prima serata 22 febbraio, consentirà di sapere con certezza l'esito del percorso di Lorenzo. Negli ...

Marcella Bella Contro Orietta Berti : “A Ora o mai più è una finta buonista” : Ora o mai più, Marcella Bella intervista Chi: attacco a Orietta Berti Non c’è pace tra Marcella Bella e Orietta Berti. Le due Coach di Ora o mai più continuano a punzecchiarsi puntata dopo puntata. E ora la sorella di Gianni Bella è letteralmente sbottata nell’ultima intervista concessa al settimanale Chi. “Lei è una finta […] L'articolo Marcella Bella contro Orietta Berti: “A Ora o mai più è una finta ...

“Matteo Salvini sei una m***a letale” : i ragazzi che l’hanno “beffato” nei video-selfie racContano come è andata : I video in cui, con la scusa di un selfie, “beffavano” il ministro degli Interni Matteo Salvini sono diventati virali in Rete, così Valerio Obino e “Imen_90s” (dal suo nickname su Instagram), i giovanissimi protagonisti dei filmati, hanno deciso di raccontare cosa c’è dietro quel gesto che li ha resi celebri. “Avevo deciso di dirgli queste cose, mi ero ripromesso che gli avrei dato il mio parere, il mio ...

Una Vita Anticipazioni 20 febbraio 2019 : Blanca e Olga sparisCono nel nulla : Carmen avverte Blanca e Samuel che le due sorelle mancando da casa da troppo tempo. La Dark Lady e l'Alday temono per l'incolumità di Blanca

Una donna diva e glamour Con la capsule collection Serie 6 di Excape Eyewear [GALLERY] : Excape Eyewear presenta la Serie 6: una capsule collection dedicata alla donna diva e glamour Excape Eyewear sorprende presentando una capsule collection esclusivamente femminile; la nuova collezione Serie 6 rappresenta la perfetta combinazione tra il DNA del brand, giovane e grintoso, e il lifestyle contemporaneo: una sola forma declinata in cinque colori perfetti per ogni outfit. Il design si ispira all’iconico modello cat-eye anni ’50, ...

Una Vita : Con il SALTO TEMPORALE cambia TUTTO [anticipazioni puntate spagnole] : Venerdì 1° marzo 2019, nelle puntate spagnole della telenovela Una Vita, si verificherà un SALTO TEMPORALE e così la narrazione farà un balzo in avanti di ben dieci anni: le avventure degli abitanti di calle Acacias non saranno più ambientate nel 1903 e si passerà immediatamente al 1913; di recente La 1, la rete che trasmette la telenovela iberica, ha rilasciato tramite il suo account ufficiale su Twitter delle immagini da cui è stato possibile ...

Skoda - Una settimana Con la Kodiaq RS - Day 3 : Questa settimana la protagonista del nostro Diario di Bordo è la Skoda Kodiaq RS, la versione più sportiva delle Suv del marchio ceco. Spinta da un quattro cilindri biturbo diesel, la sport utility è disponibile unicamente con cambio automatico doppia frizione Dsg a sette rapporti e trazione integrale a controllo elettronico. Il 2.0 BiTDI è in grado di erogare 240 CV a 4.000 giri/min e una coppia massima di 500 Nm tra i 1.750 e i 2.500 ...

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha subito una sConfitta al Congresso : Martedì il governo del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha avuto la sua prima sconfitta al Congresso quando la Camera dei deputati ha votato a larga maggioranza – 367 su 513 – contro un ordine esecutivo per cambiare la legge sulla

Ambiente : dalle imprese una "carta" per l'eConomia circolare : La carta per l'economia circolare è un primo impegno condiviso per lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane in tema di economia circolare. Con la firma di questo documento - sottolinea ...

Zoo rimuove gli artigli a una leonessa per farla giocare Con i visitatori : Intanto le foto dell'operazione, nelle quali appaiono evidenti lo spaesamento e la rassegnazione provati dalla povera leonessa, stanno facendo il giro del mondo , indignando, commuovendo e provocando ...