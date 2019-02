: Vicentino, cadavere di uomo nel Brenta - TelevideoRai101 : Vicentino, cadavere di uomo nel Brenta -

Il corpo di unè stato trovato nelle acque del fiumea Valstagna, a nord di Bassano del Grappa (VI), poco distante dalla centrale elettrica- Dopo l'allarme lanciato dai residenti sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno recuperato il. Avviati accertamenti per il riconoscimento dell', sulla cui morte non è esclusa nessuna ipotesi. In zona non risultano denunce di scomparsa. Ma il corpo potrebbe essere stato trascinato dalla corrente del fiume.(Di martedì 19 febbraio 2019)